TAURON Liga: KS Developres Rzeszów - Lotto Chemik Police, godz. 12:30 (Polsat Sport 1 i Polsat Box Go)



Wieloletni klasyk TAURON Ligi w tym sezonie będzie miał nieco inny wymiar, ale nie oznacza to, że zabraknie emocji na boisku. Już w sobotę w Rzeszowie siatkarki Chemika Police będą chciały za wszelką cenę wyrwać punkty nieco wyżej notowanym rywalkom. Podopieczne trenera Dawida Michora przegrały dwa ostatnie starcia, w tym jedno szczególnie bolesne z Sokołem Mogilno, ale nie zamierzają się poddać w meczu z Developresem, który wciąż jest do "ugryzienia". Ostatnio przekonały się o tym zawodniczki łodzkiego ŁKS-u zwyciężając 3:1. Jak będzie tym razem w Rzeszowie?



Transmisja meczu KS Developres Rzeszów - Lotto Chemik Police od godz. 12:30 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.



PlusLiga: Ślepsk Malow Suwałki - PGE Projekt Warszawa, godz. 14:45 (Polsat Sport 1 i Polsat Box Go)



Już w sobotę w północnej Polsce zobaczymy starcie miejscowego Ślepska Malow Suwałki i PGE Projektu Warszawa. Mimo że aura jest już zimowa, a suwalskie rejony są uznawane za "polski biegun zimna", to z pewnością w hali będzie bardzo gorąco. Gospodarze sobotniego meczu z kolei po słabszym początku sezonu poważnie wzięli się do pracy przy walce o utrzymanie i wygrali cztery spotkania z rzędu składając poważny akces do rywalizacji o play-offy. To oznacza, że podopieczni trenera Piotra Grabana trafią na wyraźnie rozpędzonych zawodników Dominika Kwapisiewicza.



Transmisja meczu Ślepsk Malow Suwałki - PGE Projekt Warszawa od godz. 14:45 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.



PlusLiga: PSG Stal Nysa - Barkom Każany Lwów, godz. 17:30 (Polsat Sport 1 i Polsat Box Go)



PSG Stal Nysa przeżyła niedawno trzęsienie ziemi po zwolnieniu trenera Daniela Plińskiego. Polskiego szkoleniowca, który pracował w klubie od ponad trzech lat zastąpił Włoch - Francesco Petrella. Stal po czternastu rozegranych spotkaniach ma tylko dwa zwycięstwa i dziewięć punktów na koncie. Tyle samo "oczek" na półmetku rundy zasadniczej ma Barkom, który z kolei wygrał trzykrotnie. Cenna wygrana przypadła ukraińskiej drużynie w ostatnim starciu z beniaminkiem z Będzina, ale nie oznacza to, że w meczu ze Stalą będzie łatwiej. Kto zwycięży w spotkaniu dwóch drużyn walczących o utrzymanie?



Transmisja meczu PSG Stal Nysa - Barkom Każany Lwów od godz. 17:30 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.



PlusLiga: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - GKS Katowice, godz. 20:30 (Polsat Sport 2 i Polsat Box Go)



Obie drużyny plasują się na znacznie odmiennych pozycjach po półmetku sezonu, ale obie mają swoje cele do wykonania. GKS przede wszystkim chce utrzymać się w PlusLidze. Katowicki klub po słabym początku sezonu pożegnał się z trenerem Grzegorzem Słabym, ale szalona gonitwa za punktami trwa dalej. Tylko cztery "oczka" po czternastu kolejkach to zbyt mało, aby myśleć o wydostaniu się ze strefy spadkowej. To oznacza, że GKS musi liczyć na niespodzianki. ZAKSA z kolei walczy o jak najwyższe miejsce w tabeli przed startem play-offów. Podopieczni trenera Andrei Gianiego zajmują piąte miejsce i chcą zająć dobrą pozycję przed ćwierćfinałową rywalizacją. Zwycięstwo w meczu z GKS wydaje się obowiązkiem z perspektywy kędzierzynian, ale nikt nie zamierza skreślać katowiczan, którzy pilnie potrzebują punktów.



Transmisja meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - GKS Katowice od godz. 20:30 w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go.

