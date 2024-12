Nowy siatkarz w Asseco Resovii! Czy pomoże drużynie w trudnej sytuacji?

Dawid Ogórek (rocznik 1990) swoje pierwsze kroki w siatkówce stawiał w Młodej Lidze w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Następnie zasilił szeregi drugoligowego klubu Spodek Katowice. Później przeniósł się do Aluron Virtu Warty Zawiercie, z którym awansował do I ligi, a następnie do PlusLigi. W 2017 roku grał w Lechii Tomaszów Mazowiecki, a rok później w GKS Katowice. Sezon 2019/20 znów rozegrał w Tomaszowie, a w sezonie 2020/21 zdecydował się na powrót do Katowic.

Zobacz także: Zaskakujący transfer w PlusLidze. Beniaminek sięgnął po weterana

W PlusLidze libero zadebiutował w 2018 roku i rozegrał dotychczas sześć sezonów – wszystkie w barwach GKS Katowice. Wystąpił w 58 spotkaniach.

"Chcielibyśmy bardzo podziękować GKS-owi Katowice za zgodę na wypożyczenie Dawida. Jestem przekonany, że Dawid w obliczu problemów zdrowotnych Pawła Zatorskiego, pomoże naszej drużynie stawić czoła wyzwaniom czekającym na nas w rozgrywkach PlusLigi oraz Pucharu CEV" – powiedział Piotr Maciąg, przewodniczący Rady Nadzorczej Asseco Resovii Rzeszów.