Do tej pory Legioniści są jedyną drużyną na przestrzeni wszystkich europejskich rozgrywek, która nie straciła bramki. Forma podopiecznych Goncalo Feio z pewnością może imponować. Cztery mecze i cztery wygrane to wynik, który musi zadowalać zarówno trenera, jak i kibiców z Warszawy. Kolejne zwycięstwo może przybliżyć do awansu do play-offów.

Legia Warszawa w czwartek zagra swoje piąte spotkanie w tej edycji Ligi Konferencji. Od początku fazy ligowej pokonała kolejno Real Betis, TSC Backa Topola, Dynamo Mińsk i Omonię Nikozja. Ostatni mecz w PKO BP Ekstraklasie to również zwycięstwo z Zagłębiem Lubin. Teraz warszawska ekipa zmierzy się z FC Lugano, czyli wicemistrzem Szwajcarii.

Szwajcarzy prezentują się równie solidnie w tej edycji Ligi Konferencji. Trzy wygrane po czterech rozegranych kolejkach dały im miejsce w ścisłej ósemce. Dodatkowo, forma w ostatnich spotkaniach może zaskakiwać – cztery zwycięstwa w pięciu ostatnich meczach we wszystkich rozgrywkach.

Pewne jest, że trener Legii nie będzie mógł skorzystać z Rafała Augustyniaka, Rubena Vinagre oraz Kacpra Tobiasza, którzy są kluczowymi piłkarzami w składzie. Z kolei u czwartkowego rywala warszawiaków zabraknie Ignacio Alisedy, który zmaga się z kontuzją mięśniową.

Czy "Wojskowi" znów zagrają na zero z tyłu i utrzymają serię meczów bez porażki w Lidze Konferencji?

Transmisja meczu Legia Warszawa - FC Lugano w Polsacie Sport 1, na Polsat Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go. Godzina rozpoczęcia spotkania to 18:35. Start przedmeczowego studia o godzinie 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go.

Szymon Stępień, Polsat Sport