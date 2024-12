Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia Białystok - Olimpija Ljubljana w Lidze Konferencji?

Jagiellonia, do występu w Mladej Boleslav i wyjazdowej porażki 0:1, była niepokonana od 14 września, choć w ostatnich tygodniach głównie remisowała, jak 3:3 w Słowenii z NK Celje.

ZOBACZ TAKŻE: Został ostatni krok. To będzie chwila prawdy dla Legii i Jagiellonii

"Gdyby ktoś nam rok temu powiedział, że będziemy w takiej sytuacji jak teraz i jeszcze w ostatnim meczu będziemy mieć szansę powalczyć, by bezpośrednio wejść do 1/8 finału LK, to na pewno wzięlibyśmy to w ciemno" - skomentował szkoleniowiec "Jagi" Adrian Siemieniec i dodał: "Został nam jeden mecz i zrobimy wszystko, by zakończyć ten rok w taki sposób, w jaki on wyglądał, czyli bardzo dobrze".

Teraz do Białegostoku przyjedzie inna drużyna ze Słowenii - Olimpija Lublana. O jej klasie może świadczyć fakt, że w LK uzbierała pięć punktów więcej niż lokalny rywal z Celje, a w kraju jest zdecydowanym liderem Prvnej Ligi - z sześciopunktową przewagą nad ekipami z Mariboru i Kopra oraz ośmioma więcej niż drugi uczestnik pucharowych zmagań.

Trzykrotny mistrz Słowenii i czterokrotny zdobywca pucharu tego kraju na rozkładzie w LK ma LASK Linz (2:0) HJK Helsinki (2:0) i północnoirlandzkie Larne (1:0). Porażek doznał natomiast z niemieckim Heidenheim (1:2) i ostatnio z belgijski Cercle Brugge (1:4).

Przeciwko Olimpii nie wystąpi hiszpański obrońca Jagiellonii Adrien Dieguez, który w Czechach został ukarany czerwoną kartką. Wśród rywali z tego samego powodu zabraknie natomiast brazylijskiego pomocnika Thalissona Charlesa.

W fazie ligowej Ligi Konferencji każda z 36 drużyn rozegra po sześć spotkań - trzy u siebie i trzy na wyjeździe. Wszystkie zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Zespoły z miejsc 1-8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe odpadną z rywalizacji.

W piątek odbędzie się losowanie par barażowych o 1/8 finału. Wzorem Ligi Mistrzów, drużyny z lokat 9-16 będą rozstawione, a poza tym UEFA wcześniej podzieli je na minigrupy, zgodnie z zasadą, obowiązującą od tego sezonu choćby w Lidze Mistrzów, ekipy z miejsc 9-10 będą mogły trafić tylko na rywali z 23-24, odpowiednio sparowane zostaną drużyny z 11-12 i 21-22.

Spotkania tej fazy zaplanowano 13 i 20 lutego 2025. Następnego dnia po rewanżach wylosowane zostaną pary 1/8 finału.

Finał tej edycji LK zaplanowano na 28 maja 2025 we Wrocławiu.

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - Olimpija Ljubljana od godziny 20.50 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 i online na Polsat Box Go. Początek przedmeczowego studia o godzinie 19.00 w Polsacie Sport Premium 1.

BS, PAP, Polsat Sport