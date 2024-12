Jagiellonia poznała rywala w 1/16 finału Ligi Konferencji

Jagiellonia Białystok, po remisie 0:0 z Olimpiją Lublana w ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji, zajęła dziewiąte miejsce w łączonej tabeli. To oznacza, że mistrzowie Polski nie awansowali bezpośrednio do 1/8 finału. Zamiast tego będą musieli rozegrać dodatkowy dwumecz w ramach 1/16 finału. W piątkowe popołudnie poznali rywala.

Jagiellonia Białystok zaczęła przygodę w Lidze Konferencji najlepiej, jak tylko mogła. Mistrzowie Polski ograli na wyjeździe 2:1 faworyzowaną FC Kopenhaga. Później poszli za ciosem, pokonując 2:0 Petrocub i 3:0 Molde.

ZOBACZ TAKŻE: Feio zabrał głos. "Nie umiem cieszyć się z porażki"



Po trzech kolejkach sytuacja białostoczan była więc wymarzona. W dalszej fazie sezonu podopieczni Adriana Siemieńca nieco spuścili z tonu, remisując 3:3 z NK Celje, przegrywając 0:1 z Mladą Boleslav i remisując 0:0 z Olimpiją Lublana.



To właśnie wynik tego ostatniego meczu zadecydował o tym, że Jagiellonia nie awansowała bezpośrednio do 1/8 finału. W przypadku zwycięstwa mistrzowie Polski wywalczyliby promocję do tej fazy rozgrywek i nie musieliby rozgrywać dodatkowego dwumeczu.



- Jesteśmy na dziewiątym miejscu w LK; to tak jakby skończyć zawody na czwartym, czyli takim najbardziej niechcianym miejscu. Ale gdyby ktoś przed startem powiedział, że zajmiemy dziewiąte, to pewnie byśmy byli zadowoleni - mówił trener Siemieniec.

Jagiellonia Białystok poznała rywala w Lidze Konferencji

W piątek, kilkanaście godzin po zakończeniu wszystkich meczów, odbyło się losowanie par 1/16 finału. Jagiellonia trafiła na FK TSC Backa Topola. Warto przypomnieć, że w fazie ligowej LK z tą drużyną mierzyła się Legia Warszawa. Podopieczni Goncalo Feio ograli na wyjeździe Serbów 3:0.



Mecze 1/16 finału zaplanowano na 13 i 20 lutego.

Wszystkie pary można sprawdzić TUTAJ.