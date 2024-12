Do ich pierwszego starcia doszło w maju 2024 roku. Po dwunastu rundach sędziowie zdecydowali o niejednogłośnym zwycięstwie Usyka (115-112, 114-113, 113-114). Ukrainiec wszedł w posiadanie pasów WBC, IBF, WBA, WBO oraz IBF. Był pierwszym od czasów Lennoxa Lewisa niekwestionowany mistrz kategorii ciężkiej. Był nim przez kilka tygodni, gdyż w czerwcu zwakował pas IBF, który trafił do Daniela Dubois.

Fury nie mógł pogodzić się z tą porażką, a w kontrakcie ich walki znalazła się klauzula rewanżu. Dojdzie do niego już w tę sobotę. W stawce znajdą się pasy WBC, WBO, WBA oraz IBO.

Stawką sobotniego pojedynku będą nie tylko pasy mistrzowskie, ale także wielkie pieniądze. Tym razem nieco wiecej ma zarobić Usyk - według mediów ok. 55 proc. ze 190 milionów dolarów. Po majowym zwycięstwie Usyk otrzymał 45 mln, a Fury 100 mln.

Ołeksandr Usyk - Tyson Fury II. Relacja live i wyniki na żywo

Oleksandr Usyk (22-0-0) - Tyson Fury (34-1-1) – walka o pasy mistrza świata wagi ciężkiej organizacji WBC, WBO, WBA, IBO

Israil Madrimov (10-1-1) vs Serhii Bohachuk (24-2-0)

Moses Itauma (10-0-0) vs Demsey McKean (22-1-0)

Johnny Fisher (12-0-0) vs Dave Allen (23-6-2)

Isaac Lowe (25-2-3) vs Lee McGregor (14-1-1)

Relacja live i wyniki na żywo z gali Usyk - Fury II na Polsatsport.pl od 21:00.