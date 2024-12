Zmiany w Piacenzie! Były selekcjoner wróci do Polski?

W ekipie Gas Sales Bluenergy Piacenza zanosi się na spore zmiany. Mają obejmować m.in. posadę szkoleniowca, którą piastuje obecnie Andrea Anastasi. Jak donoszą włoskie media, były selekcjoner reprezentacji Polski ma pożegnać się z zespołem, a nawet z ligą i ponownie przenieść się do PlusLigi.

Anastasi objął stery w Piacenzie w poprzednim sezonie. Mimo sporych oczekiwań jego drużyna odpadła z walki o mistrzostwo Włoch już na etapie ćwierćfinału po porażce w rywalizacji z ekipą z Mediolanu. W obecnych rozgrywkach zajmuje trzecią lokatę w tabeli ze stratą dziewięciu oczek do liderującej Perugii.

W Italii mówi się o zmianach w zespole na przyszły sezon. Anastasi ma przestać pełnić rolę trenera, a jego miejsce ma zająć Dante Bonifante, który pracuje obecnie w Tarencie. Dziennikarze wskazują PlusLigę, jako kolejny kierunek dla 54-latka.

Polski rynek jest dobrze znany Anastasiemu. Oprócz prowadzenia reprezentacji w latach 2011-2013, pracował także w Treflu Gdańsk (2014-2019) i PGE Projekcie Warszawa (2019-2022). Klubem, który jest najczęściej wymieniany w kontekście nowego pracodawcy Włocha jest Bogdanka LUK Lublin.

Wiadomo, że z zespołem z Lublina pożegna się trener Massimo Botti, który przenosi się do Asseco Resovii Rzeszów. Media wskazywały już kilka nazwisk potencjalnych kandydatów do jego zastąpienia. Wśród nich był m.in. Vital Heynen, lecz jego plotki o powrocie do PlusLigi szybko zostały zweryfikowane.

Sam Anastasi w wielu wywiadach podkreślał, że z chęcią wróci do Polski, bo to kraj, który ma wyjątkowe miejsce w jego sercu. W poprzednim sezonie nie otrzymał jednak żadnej oferty z PlusLigi.

- Muszę przyznać, że do waszego kraju mógłbym wrócić nawet teraz, w ciągu jednej godziny. Naprawdę chciałbym ponownie pojawić się w Polsce. Wrócę, gdy tylko nadarzy się okazja - powiedział Anastasi w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Zdaniem dziennikarzy portalu Ivolleymagazine.it przenosiny do klubu z Polski są najbardziej prawdopodobną opcją dla Włocha. Czy będzie to klub z Lublina?

CM, Polsat Sport