Przed nami ostatnie w tym roku wydanie Polsat Futbol Cast. W programie Bożydar Iwanow i Maciej Stolarczyk przeanalizują nie tylko najważniejsze piłkarskie wydarzenia ostatnich dni i tygodni, ale też podsumują cały 2024 rok. Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast? Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na Polsatsport.pl i Polsat Box Go.

Minione kilkanaście dni przebiegło pod dyktando decydujących rozstrzygnięć w fazach ligowych Ligi Europy i Ligi Konferencji. W tych drugich rozgrywkach rywalizują Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Obie polskie ekipy zapewniły sobie awans do kolejnej rundy zmagań - piłkarze ze stolicy do 1/8 finału, zaś mistrzowie Polski do 1/16.

Natomiast 2024 rok nie był zbyt udany dla piłkarskiej reprezentacji Polski. Choć podopieczni Michała Probierza przebrnęli przez baraże i zakwalifikowali się na Euro w Niemczech, to na samym turnieju rozczarowali i nie wyszli z grupy. Jesień w wykonaniu Biało-Czerwonych również była daleka od ideału. Czy w przyszłym roku będzie lepiej?



Analizy, opinie i komentarze Bożydara Iwanowa oraz Macieja Stolarczyka - to wszystko czeka na kibiców w najnowszym wydaniu Polsat Futbol Cast. Panowie pochylą się także nad porównaniem pracy dziennikarza sportowego i trenera. Jakie wnioski pojawią się w zażartej dyskusji?



Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1 oraz na Polsatsport.pl i Polsat Box Go. Początek o 9:00. Niedługo po zakończeniu odcinka program będzie w całości dostępny na Polsatsport.pl i kanale YouTube Polsatu Sport.

