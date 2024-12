Orlen Wisła Płock rośnie w siłę, jest kolejny transfer. Powrót po czterech latach

- Zawsze wspominam Orlen Wisłę Płock z dużym sentymentem, lubiłem tam grać i mieszkać, więc kiedy tylko nadarzyła się szansa powrotu, bez żadnych wątpliwości zdecydowałem się to zrobić - zapewnił rozgrywający.

To już pewne. Od sezonu 2025/26, zawodnikami Orlen Wisły będą „nowi” - Melvyn Richardson, Torbjern Bergerud oraz „starzy”, którzy kilka dni temu przedłużyli kontrakty, czyli Lovro Mihic i Leon Susnja.

W poniedziałek SPR Wisła Płock ogłosiła, że do drużyny dołączy „nowy-stary” zawodnik na prawe rozegranie, reprezentant Węgier – Zoran Ilic. 22-latek zostanie w Płocku przynajmniej przez najbliższe trzy lata.

Ilic pochodzi z Węgier i jest wychowankiem Veszprem HC.

Wcześniej grał już w Wiśle. Jesienią 2020 roku Veszprem wypożyczył go do płockiego klubu, ale po trzech miesiącach Węgier postanowił wrócić do swojego kraju i dokończyć studia.

Ponieważ był to czas pandemii, Ilica nie mogli oklaskiwać kibice. Rzucił w tym czasie 21 goli w sześciu meczach krajowych rozgrywek i 11 goli w trzech spotkaniach Ligi Mistrzów.

- Przede wszystkim jestem bardzo podekscytowany powrotem do Płocka. Nie mogę się doczekać, aby dołączyć do zespołu i grać przed wspierającymi mnie fanami, co nie mogło się zdarzyć, gdy tam występowałem z powodu pandemii. W drużynie mam już przyjaciół takich jak Gergo Fazekas i Zoltan Szita, z którymi występuję razem w reprezentacji Węgier, co na pewno ułatwi bardzo mój proces adaptacji. Oczywiście będę pracował na maksymalnym poziomie, aby pomóc osiągnąć nasze przyszłe cele i aby być jak najbardziej przydatnym członkiem naszej drużyny. Zawsze wspominam ORLEN Wisłę Płock z dużym sentymentem, jako że lubiłem tam grać i mieszkać, więc kiedy tylko nadarzyła się szansa powrotu, bez żadnych wątpliwości zdecydowałem się to zrobić - powiedział po podpisaniu kontraktu Ilic.

W Płocku zawodnik pojawi się dopiero po przerwie urlopowej, po sezonie 2024/25. Będzie mógł zaprezentować swoje umiejętności w Superpucharze Polski 2025.

PAP