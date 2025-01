Kolejny kraj wybrał Siatkarza i Siatkarkę Roku 2024. Triumf byłych gwiazd ligi polskiej!

Najlepszym rumuńskim zawodnikiem ubiegłego roku został Adrian Aciobanitei, który do czerwca 2024 był zawodnikiem PGE GiEK Skry Bełchatów. Przyjmujący grał w jej barwach przez jeden sezon, wystąpił w 32 spotkaniach, w których zdobył 335 punktów, a trzykrotnie był wyróżniany tytułem MVP danego meczu. Po krótkiej przygodzie z PlusLigą przeniósł się do Turcji, gdzie broni barw klubu ON Hotels Alanya Belediyespor.

Siatkarką Roku 2024 w Rumunii została zaś Elizabet Inneh-Varga, atakująca pochodzenia benińskiego, która do połowy roku grała w barwach Chemika Police, z którym sięgnęła po mistrzostwo Polski, a na Gali Polskiej Siatkówki 2024 została wyróżniona tytułem Obcokrajowca Roku TAURON Ligi. Grając w zespole z Polic, Inneh-Varga wystąpiła w sezonie 2023/2024 w 28 meczach Tauron Ligi. Zdobyła w nich 352 punkty (średnio 12,57 na mecz), co było dziesiątym wynikiem w rozgrywkach. 25-letnia atakująca czterokrotnie była wyróżniania tytułem najlepszej zawodniczki spotkań Chemika, m.in. w trzecim, ostatnim meczu finałowym z PGE Rysicami Rzeszów. Od połowy ubiegłego roku zawodniczka gra w Turcji, w barwach Bahcelievler Belediyespor.

- Jeśli mówimy o całym roku kalendarzowym, od stycznia do grudnia, to Elizabet i Adrian byli naszymi najlepszymi zawodnikami. Wyróżniali się zarówno w swoich klubach w Polsce, jak i w drużynie narodowej. Ta dwójka zawodników z sukcesami reprezentuje naszą siatkówkę i jesteśmy szczęśliwi, że ich mamy - powiedział Adin Cojocaru, prezes Rumuńskiej Federacji Siatkarskiej, cytowany przez rumuński "Sport".

Cojocaru podkreślił również, że 2024 rok był wyjątkowy zwłaszcza dla męskiej siatkówki w kraju. Rumunia po raz pierwszy od 43 lat awansowała do finałów mistrzostw świata i w fazie grupowej turnieju zmierzy się z Polską, Holandią i Katarem.

Zwycięstwa Aciobaniteia i Inneh-Vargi nie są jedynymi triumfami gwiazd polskiej ligi w krajowych plebiscytach. Najlepszym siatkarzem Ukrainy w 2024 roku wybrano Jurija Semeniuka z PGE Projektu Warszawa, zaś w Estonii tytuły powędrowały w ręce Marta Tammearu z Barkomu-Każany Lwów i Kertu Laak z BKS-u ZGO BOSTIK Bielsko-Biała.