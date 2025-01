45-latek i spółka dalej pokazują moc w PlusLidze! Nokaut w Częstochowie

Początek pierwszego seta zwiastował wyrównane spotkanie, ale częstochowianie w pewnym momencie zaczęli odskakiwać swoim rywalom. Ciężar gry wziął na siebie Milad Ebadipour, który wobec lekkiego kryzysu Patrika Indry brylował w elemencie ataku. W ekipie gości szwankowała przede wszystkim skuteczność na lewym skrzydle, a nękany zagrywkami Michał Gierżot nie mógł rozwinąć - nomen omen - skrzydeł w ataku, co poskutkowało szybkim zwycięstwem gospodarzy w tej partii.

Drugi set to już lepsza gra gości, którzy wciąż nie potrafili się jednak przeciwstawić... jeszcze lepiej grającym gospodarzom. Częstochowianie praktycznie nie mylili się w ataku, a imponujące show dał Indra, który skończył aż sześć na sześć prób w tym elemencie. Siatkarze Norwida korzystali z dokładnych wystaw Żygadły, a kolejna partia zakończyła się wynikiem 25:17.



W trzeciej partii kluczem do zwycięstwa gospodarzy była zagrywka. Aż cztery punktowe serwisy odnotował Ebadipour, a kolejne dwa dołożył do tego Bartłomiej Lipiński. Nyski zespół nie pomagał sobie także w ataku, a przy stanie 16:13 boisko opuścił Dawid Dulski, który nie skończył ani jednej wystawionej do niego piłki. Częstochowianie powoli prowadzili spotkanie do końca i ku uciesze zgromadzonych w hali kibiców prezentowali ciekawą, ale przede wszystkim skuteczną siatkówkę. Stal popełniała proste błędy i zdecydowanie ułatwiała zadanie swoim rywalom. Także popsuta zagrywka Jakuba Abramowicza zakończyła to spotkanie i to gospodarze cieszyli się z trzech punktów zdobytych na własnym terenie.



Steam Hemarpol Norwid Częstochowa - PSG Stal Nysa 3:0 (25:21, 25:17, 25:19)

MVP: Łukasz Żygadło (Steam Hemarpol Norwid Częstochowa)

PI, Polsat Sport