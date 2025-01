To wyglądało groźnie! Siatkarz zniesiony z boiska podczas meczu PlusLigi (WIDEO)

Sytuacja miała miejsce w drugim secie spotkania, przy stanie 14:15. Aliaksei Nasevich niefortunnie upadł po skutecznym ataku i prawdopodobnie skręcił kostkę.

– Ten chłopak niedawno się wyleczył, wrócił do grania, złapał dobrą formę i taka przypadkowa akcja jeden na jeden... – powiedział komentujący to spotkanie Jakub Bednaruk.

Nie wiadomo, jak poważny jest uraz siatkarza Trefla. Optymizm może budzić fakt, że pojawił się on przy siatce po meczu, by podziękować za grę rywalom z Suwałk. Miejmy więc nadzieję, że młody atakujący szybko wróci do gry.

Sytuacja w materiale wideo:

RM, Polsat Sport