Ucięli wszelkie spekulacje! Polski klub siatkarski przedstawił trenera na przyszły sezon

Jakub Guz (rocznik 1984) to prawdziwa legenda świdnickiej Avii. Występował w tym klubie jako zawodnik w latach 2002–14 oraz 2017–23. Od 2023 pełni natomiast funkcję pierwszego trenera.

Zobacz także: Wielki powrót byłego selekcjonera! Poprowadzi klub Wilfredo Leona

– Jestem bardzo szczęśliwy, że będę mógł poprowadzić zespół w następnym sezonie. Wszyscy wiemy w jakim miejscu jest teraz siatkarska Avia i wszyscy czekamy na upragnioną halę, która pozwoli nam zrobić kolejny krok do przodu. Musimy ciężko pracować, aby utrzymać to, co wypracował Klub w poprzednich latach. Nie mając wielkiego budżetu i ustępując w tym aspekcie wielu zespołom, udało się wypracować miejsce w czołówce ligi. Zrobimy wszystko, aby ten trend zachować. Taki kierunek chcę utrzymać jako trener i osoba związana z Avią od małego – powiedział trener Guz.

– Dziękuję Zarządowi za zaufanie, mamy podobne przemyślenia i plany na przyszłość, które "step by step" będziemy realizować. Chcemy dawać radość kibicom, tym wiernym oraz tym marudzącym, ale przede wszystkim ty, którym zależy na żółto-niebieskich barwach... – dodał.

PZL Leonardo Avia Świdnik zajmuje czwarte miejsce w tabeli PLS 1. Ligi z dorobkiem 30 punktów. W obecnym sezonie siatkarze tego klubu wygrali jedenaście spotkań i ponieśli cztery porażki. Ostatnio pokonali u siebie AZS AGH Kraków 3:0. W kolejnym meczu zagrają w piątek 10 stycznia na wyjeździe z SMS PZPS Spała.