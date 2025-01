Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych pod wodzą trenera Marcina Lijewskiego w środę rozpocznie ostatni sprawdzian przed wylotem do Danii na mistrzostwa świata. W Orlen Arenie w Płocku, w Turnieju 4 Nations Cup zagrają także: Austria, Japonia i Tunezja. Transmisja meczu Polska - Austria w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:25. Przedmeczowe studio ruszy o 19:45.

Dla kadry będzie to próba generalna przed udziałem w MŚ 2025, które rozpoczną się 14 stycznia w Danii, Norwegii i Chorwacji. Polacy mecze w fazie grupowej grać będą w Herning.

W ostatnim sprawdzianie przed najważniejszą tegoroczną imprezą, reprezentacja Polski zagra w Płocku trzy spotkania w Turnieju 4 Nation CUP 2025. W środę na inaugurację turnieju Japonia zmierzy się Tunezją (godz. 17.30), potem Polacy podejmą Austrię (godz. 20.30). W kolejnych dniach wszystkie drużyny rozegrają swoje spotkania w formule każdy z każdym.

Podopieczni Lijewskiego przygotowania do mistrzostw rozpoczęli 26 grudnia 2024 roku. Po kilku dniach treningów zawodnicy dostali trzy dni odpoczynku, by razem z rodzinami mogli powitać nowy rok.

Ponownie spotkali się, w nieco zmienionym składzie, 2 stycznia 2025. Do zawodników na co dzień grających w kraju, dołączyli gracze występujący za granicą. Ostatecznie do udziału w mistrzostwach przygotowuje się 21 zawodników.

- Pracujemy nad wszystkim po trochu. Trenujemy każdą zagrywkę w różnych wariantach. Niekiedy jest to jedna zagrywka, a wariantów jest tak naprawdę sześć. Każdego dnia do południa mamy zajęcia motoryczne oraz treningi siłowe, a wieczorem trenujemy z piłkami – wyjaśnił Lijewski.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Austria? O której godzinie?

