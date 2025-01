Stal szuka wzmocnień. Trener zapowiedział transfer

Występująca w ekstraklasie Stali Mielec na razie na lokalnych boiskach przygotowuje się do drugiej części sezonu. Do tej pory do zespołu dołączyło dwóch piłkarzy. Trener Janusz Niedźwiedź poinformował, że w planach jest jeszcze co najmniej jeden transfer.

Do tej pory do drużyny dołączył fiński pomocnik Pyry Hannola. 23-latek został wypożyczony do czerwca z opcją podpisania po tym czasie przez Stal kontraktu definitywnego na dwa lata. Poprzednio grał w fińskiej drużynie Seinajeon JK. Poza tym doszedł 18-letni pomocnik Natan Niedźwiedź. Swoją piłkarską karierę rozpoczynał w Akademii Piłkarskiej Zagłębia Lubin, a następnie występował w drugiej drużynie Korony Kielce. Kontrakt z zawodnikiem został podpisany do czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia przez klub o kolejny sezon.

- Planujemy, że dołączy do nas co najmniej jeszcze jedna osoba. Jest to też uzależnione od tego czy ktoś od nas ewentualnie odejdzie - powiedział opiekun mielczan podczas spotkania z dziennikarzami, przed środowym treningiem.

Przyznał, że "zielone światło" w szukaniu nowego pracodawcy otrzymał Koki Hikokio. Według medialnych spekulacji możliwe, że trafi do ŁKS Łódź.

Mielczanie przygotowania do sezonu rozpoczęli w niedzielę. Już za kilka dni, w sobotę, ruszą na zgrupowanie do hiszpańskiego L’Albir. Potrwa ono do 24 stycznia. W tym czasie zaplanowano trzy mecze kontrolne. Nadal nie ogłoszono kim będą rywale Stali. Trener Niedźwiedź za to potwierdził, że jego podopieczni przed wznowieniem rozgrywek nie rozegrają w Polce ani jednej gry kontrolnej.

- Ruszyliśmy do pracy z bardzo dobrym nastawieniem. Zawodnicy mieli kilka tygodni wolnego. Myślę, że w ostatnich latach nie było aż tak długich przerw zimą. Tym chętniej wróciliśmy do trenowania. Pogoda dopisuje - dodał.

Poinformował, że do Hiszpanii drużyna poleci w sobotę rano, a już po południu ma zaplanowany pierwszy trening na miejscu.

23 stycznia gramy ostatni mecz kontrolny, a dzień później - w godzinach popołudniowych - wrócimy do Polski - powiedział.

Dodał, że w trakcie pobytu w Hiszpanii będzie chciał szczególnie skupić się nad poprawą zespołu przy obronie pola karnego i nad szczelnością defensywy.

Stal w ekstraklasie do tej pory wywalczyła 19 punktów, w tabeli zajmuje 13. miejsce. Następny mecz ligowy rozegra na wyjeździe 31 stycznie. Rywalem będzie GKS Katowice.

PAP