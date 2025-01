Bundesliga, Superpuchar Hiszpanii i Australian Open w Polsat Box Go

Wybrane mecze Bundesligi, gwarantujące dużą dawkę najlepszego niemieckiego futbolu, wracają do kanałów ELEVEN SPORTS dostępnych w Polsat Box Go. Już dzisiaj, 10 stycznia o godz. 20:30 pierwsze spotkanie 16. kolejki, w którym Borussia Dortmund zmierzy się z zeszłorocznym mistrzem ligi niemieckiej – Bayerem 04 Leverkusen. Transmisji meczu będzie towarzyszył interaktywny TrybPro z rozbudowanymi statystykami meczowymi.

W niedzielę, 12 stycznia wszystkie oczy skierowane będą na starcie gigantów w finałowej walce o Superpuchar Hiszpanii. Z kolei na miłośników tenisa czeka pierwszy w tym sezonie turniej wielkoszlemowy – Australian Open, w którym zobaczymy nasze narodowe gwiazdy tenisa – Igę Świątek oraz Huberta Hurkacza.



Wydarzenia te będą dostępne w dowolnym miejscu, na wielu urządzeniach w serwisie Polsat Box Go, w pakiecie Sport (w cenie 40 zł/30 dni).



Użytkownicy Polsat Box Go na kanałach ELEVEN SPORTS ponownie mogą oglądać zachwycające spotkania jednej z czołowych i najbardziej widowiskowych lig świata – Bundesligi. Po trzech tygodniach przerwy kolejkę rozpoczyna hitowy pojedynek Borussii Dortmund z obrońcą tytułu Bayerem 04 Leverkusen. Mecz będzie można oglądać z interaktywnym TrybemPro, który dostępny jest na żądanie na urządzeniach mobilnych i zapewnia bogactwo dodatkowych informacji, m.in. o:

• ustawieniu zawodników na boisku,

• składach drużyn,

• statystykach meczowych, np. golach i rzutach karnych,

• wynikach (klasyfikacji) poszczególnych drużyn i zawodników,

• najważniejszych zdarzeniach podczas meczu,

• każdym zawodniku oraz całym zespole.



Najważniejsze transmisje Bundesligi w styczniu na kanałach ELEVEN SPORTS:

• 10 stycznia, godz. 20:30 Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen,

• 18 stycznia, godz. 15:30 Bayern Monachium – VfL Wolfsburg (Kamil Grabara, Jakub Kamiński),

• 25 stycznia, godz. 15:30 RB Lipsk – Bayer 04 Leverkusen.



Superpuchar Hiszpanii

Już w niedzielę, 12 stycznia na kanale Eleven Sports 1 rozegrane zostanie finałowe spotkanie Superpucharu Hiszpanii. To wyczekiwane starcie gigantów pomiędzy broniącym trofeum Realem Madryt a FC Barceloną, w której świetne spotkania mają za sobą reprezentanci naszego kraju – napastnik Robert Lewandowski i golkiper Wojciech Szczęsny.



Australian Open



W dniach 12-26 stycznia na kanałach Eurosport miłośnicy tenisa będą mogli śledzić pierwszy wielkoszlemowy turniej tenisowy w tym roku. W ubiegłym roku najlepszą kobiecą rakietą okazała się Aryna Sabalenka, która w finale pokonała Qinwen Zheng. W męskiej rywalizacji wygrał Włoch Jannik Sinner, który w finale odniósł zwycięstwo nad Daniiłem Miedwiediewem. Iga Świątek zeszłoroczne zmagania w Australian Open zakończyła na 3. rundzie, w której przegrała z Lindą Noskovą, a Hubert Hurkacz odpadł w ćwierćfinale po porażce z Daniiłem Miedwiediewem.



Terminarz Australian Open 2025:



• eliminacje – od 6 stycznia

• I runda: 12-14 stycznia (niedziela-wtorek)

• II runda: 15-16 stycznia (środa, czwartek)

• III runda: 17-18 stycznia (piątek, sobota)

• IV runda: 19-20 stycznia (niedziela, poniedziałek)

• 1/4 finału: 21-22 stycznia (wtorek, środa)

• 1/2 finału kobiet: 23 stycznia (czwartek)

• 1/2 finału mężczyzn: 24 stycznia (piątek)

• FINAŁ kobiet: 25 stycznia (sobota)

• FINAŁ mężczyzn: 26 stycznia (niedziela).

Największe wydarzenia sportowe w Polsat Box Go



Pakiet Sport w Polsat Box Go zapewnia dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych: z rodziny Polsat Sport i Polsat Sport Premium (Liga Europy UEFA, Liga Konferencji UEFA, Liga Narodów UEFA, PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy w siatkówce, ORLEN Basket Liga, Orlen Superliga w piłce ręcznej, gale UFC i FEN, Wimbledon oraz wiele innych), ELEVEN SPORTS (niemiecka Bundesliga, hiszpańska LALIGA EA SPORTS, francuska Ligue 1 McDonald’s, włoska Serie A, belgijska Jupiler Pro League, PGE Ekstraliga, Formula 1®), Eurosport 1 i 2 (turnieje tenisowego Wielkiego Szlema, igrzyska olimpijskie, wyścigi kolarskie, piłka ręczna, sporty zimowe), Motowizja (sporty motorowe, m.in. rajdy WRC, ERC i World RX) i wielu innych. Promocyjna cena pakietu Polsat Box Go Sport wynosi 40 zł za 30 dni.

Materiał prasowy