Aż huczy od plotek o powrocie asa reprezentacji do Polski. Teraz sam przemówił

Czy Kamil Syprzak wróci do Orlen Wisły Płock? W ostatnim czasie plotki transferowe przybrały na sile. Przed kamerą Polsatu Sport do sprawy odniósł się sam zainteresowany.

Polacy zakończyli udział w 4 Nations Cup z kompletem zwycięstw. Teraz przed Biało-Czerwonymi mistrzostwa świata, których start już 14 stycznia.

- Czujemy w nogach te obciążenia, które mieliśmy w tym okresie przygotowawczym do mistrzostw świata. Teraz w teorii powinno być już tylko lżej, tylko łatwiej. Na pewno możemy być zadowoleni, choć sam wynik w tym meczu nie jest dla nas najważniejszy - mówił po wygranym meczu z Tunezyjczykami Kamil Syprzak.

Polacy swój pierwszy mecz rozegrają 15 stycznia z Niemcami.

- Zawsze jest mnóstwo rzeczy do poprawy przed takim turniejem, choć są to zazwyczaj niuanse. Ostatnie szlify przed nami. Oby tylko trafić z optymalną formą na ten pierwszy mecz z Niemcami - tłumaczył.

Wielu zawodników czuje już lekkie zmęczenie i przeciążenia fizyczne na tym etapie sezonu. Częste granie w klubie, a teraz występy w reprezentacji, są ogromnym sprawdzianem wytrzymałościowym.

- Jesteśmy już w połowie sezonu, więc te zmęczenia się nakładają. Dla mnie najważniejsze jest, żeby pozostać zdrowym, bo jest czasem trudno, kiedy gra się co trzy dni w klubie. Jeśli jest ten czas, to trzeba dbać o siebie i do każdego kolejnego meczu podchodzić skoncentrowanym - mówił.

W ostatnim czasie sporo jest w przestrzeni medialnej plotek dotyczących przyszłości Syprzaka. Doświadczony szczypiornista łączony jest z przenosinami do Orlen Superligi.

- Sprawa transferu pozostaje otwarta. Najważniejsza pytania proszę zadawać nie do mnie - mówił enigmatycznie obecny zawodnik Paris Saint-Germain.

Czy kibice mogą liczyć na ponowne występy obrotowego w Orlen Wiśle Płock?

- Zawsze - zakończył, nie wdając się w szczegóły.

Cała rozmowa z Kamilem Syprzakiem w załączonym materiale wideo.

Szymon Stępień, Polsat Sport