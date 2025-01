Były mistrz UFC nie zwalnia tempa. Oto jego trzy sportowe cele na 2025 rok

Wygrana z Ulbergiem to cel numer jeden. Błachowicz wciąż wierzy w walkę o mistrzostwo świata



Już 22 marca w Londynie Jan Błachowicz po ponad 1,5 roku przerwy powróci do oktagonu UFC. Na gali UFC Fight Night 255 jego rywalem będzie Nowozelandczyk Carlos Ulberg, wschodząca gwiazda wagi półciężkiej. Polaka czeka trudne zadanie, ale mimo wszystko celuje w zwycięstwo.

W fazie przygotowań do tego starcia zawodnik znajduje się od kilku tygodni. Bilans jego przeciwnika robi wrażenie, ponieważ do tej pory przegrał tylko raz. Od 2021 roku odnosi same zwycięstwa. Z drugiej strony to Jan Błachowicz ma na koncie większe pojedynki i zwycięstwa nad mocniejszymi rywalami. Czy jego doświadczenie pomoże mu w nadchodzącej walce?

Jan Błachowicz to pierwszy i jedyny dotychczas męski mistrz organizacji UFC z Polski. Przed ponad rok dzierżył pas mistrzowski w wadze półciężkiej, który zdobył 27 września 2020 roku, wygrywając z Dominickiem Reyesem. Pas stracił dopiero 30 października 2021 roku, gdy został poddany przez Glovera Teixeirę.

Na zawsze jednak zapisał się w historii mieszanych sztuk wali w ojczystym kraju. Popularny "Cieszyński Książę" w lutym kończy 42 lata, jednak wciąż nie powiedział ostatniego słowa. Z pewnością marzy o kolejnej walce o mistrzowski pas.

Przebiegnięcie maratonu to cel numer dwa



Jaki jest drugi sportowy cel polskiego mistrza MMA na 2025 rok? Jest nim przebiegnięcie maratonu. Jan Błachowicz nie ukrywa, że regularnie biega. Robi to nie tylko w trakcie przygotowań do kolejnych pojedynków. Nie przeszkadzają mu w tym postura i umięśnienie. Do tej pory jednak nigdy nie startował na dystansie maratonu.

Podczas 90. Gali Mistrzów Sportu udzielił wywiadu dziennikarzom Polsat Sport. Potwierdził w nim, że jednym z jego celów na najbliższe miesiące jest nie tylko wystartowanie w biegu maratońskim, ale również jego ukończenie.

Szczyt Kazbek czeka na Błachowicza



Trzeci sportowy cel Błachowicza na 2025 rok to totalne zaskoczenie. Ten plan również zdradził podczas wspomnianego wywiadu dla Polsatu Sport. Polski mistrz w nadchodzących miesiącach chce zdobyć legendarny kaukaski szczyt Kazbek.

Zawodnik od lat znany jest ze swojego zamiłowania do gór. Regularnie przygotowuje się w nich do walk MMA. Teraz za cel obrał sobie Kazbek leżący na granicy Gruzji z Rosją. Ma wysokość 5054 m n.p.m. Jego zdobycie w okresie letnim nie jest ekstremalnie trudne, jednak wymaga świetnej kondycji. Widoki z trasy oraz ze szczytu zapierają dech w piersiach. Nic dziwnego, że Jan Błachowicz chce tego doświadczyć.