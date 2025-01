Babilon Boxing Show: Mistrzowski pas na szali

Walki polsko-polskie zawsze generują dodatkowe emocje i porywają kibiców. W tym przypadku mamy dodatkowo do czynienia ze starciem

szczecińsko-szczecińskim (Paweł Stępień reprezentuje klub Jura Boxing Team, Łukasz Stanioch - BKS Skorpion Szczecin).

Faworytem jest starszy i bardziej doświadczony Stępień, który obecnie znajduje się na 9. miejscu światowego rankingu WBC i w każdej chwili może otrzymać propozycję wielkiej walki zagranicznej. We wrześniu ubiegłego roku na gali Babilon Boxing Show w Chojnicach 34-letni Stępień zdeklasował Sherzoda Khusanova (24-5-1, 12 KO) w debiucie pod banderą nowego promotora. 29-letni Stanioch jest w zupełnie innym położeniu. Zawodnikowi kończy się kontrakt z grupą Babilon Promotion, a w ostatnim występie przegrał po wyrównanym pojedynku z Kajetanem Kalinowskim (9-1, 4 KO) na gali Rocky Boxing Night. Teraz stanie jednak przed wielką szansą powrotu do gry o wysoką stawkę. Czy zdoła zaskoczyć Stępnia?

Karta walk gali Babilon Boxing Show w Żyrardowie:

Walka wieczoru o pas WBC Francophone w wadze półciężkiej (do 79,3 kg):

10 x 3 min - Paweł Stępień (20-1-1, 12 KO) vs Łukasz Stanioch (9-2-1, 1 KO)

Walka w wadze ciężkiej (powyżej 101,6 kg):

6 x 3 min - Maciej "Smok" Smokowski (4-0, 1 KO) vs Jacek Gałązka (3-0, 2 KO)

Walce kobiet w limicie do 66,5 kg:

6 x 3 min - Adrianna Jędrzejczyk (3-0, 1 KO) vs Estheliz „La Negrita” Hernandez (7-2, 5 KO)

Walka w wadze cruiser (do 90,7 kg):

4 x 3 min – Marek Kurtyka (2-0, 1 KO) vs Łukasz „Brodacz” Załuska (0-5)

Walka w wadze półciężkiej (do 79,3 kg):

4 x 3 min - Kazik Kunicki (1-0) vs Patryk Bartosik (0-1)

______

Boks olimpijski:

81 kg | 3 x 3 min: Łukasz "Kosa" Kossowski vs Wiktor Orynek

67 kg | 3 x 3 min: Michał "The Eagle" Orzeł vs Piotr Kaczmarek



Transmisja gali na sportowych antenach Polsatu.

