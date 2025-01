Bokserska gwiazda kończy karierę. "Do zobaczenia po drugiej stronie!"

Do dwóch razy sztuka? Były bokserski mistrz świata kategorii ciężkiej w boksie Tyson Fury (34-2-1, 24 KO), po dwóch porażkach z Ołeksandrem Usykiem (23-0, 14 KO) po raz drugi postanowił zakończyć sportową karierę. 36-latek z brytyjskiego Lancashire przekazał tę informację za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

W krótkim wideo zamieszczonym na swoim Instagramie, Fury podziękował kibicom za wsparcie i zapowiedział, że to czas, by pożegnać się na dobre. Dwie ostatnie walki 36-latka to jedyne dwie porażki w jego zawodowej karierze. Obie poniesione z rąk niekwestionowanego mistrza wagi ciężkiej na świecie - Ołeksandra Usyka.

"Cześć wszystkim. Wyrażę się krótko i zwięźle. Chciałbym ogłosić moje odejście z boksu. To była świetna zabawa, uwielbiałem każdą jej minutę. Na tym zakończę. Dick Turpin miał na sobie maskę. Niech Bóg wszystkim Wam błogosławi. Do zobaczenia po drugiej stronie!”.

Pierwszy raz Fury informację o zakończeniu kariery przekazał w 2022 roku, kiedy to po zwycięstwie z Dillianem Whyte'em w Londynie poinformował, że obiecał żonie, że ta walka będzie jego ostatnią w zawodowej karierze. Jak się okazało, sportowa emerytura Brytyjczyka nie trwała zbyt długo. Fury do rywalizacji powrócił w grudniu, brutalnie nokautując Derecka Chisorę. Kolejny pojedynek, wygrany tym razem na punkty, "Król Cyganów" stoczył dziesięć miesięcy później. Jego przeciwnikiem był debiutujący w zawodowym boksie, były mistrz kategorii ciężkiej największej organizacji MMA na świecie UFC - Francis Ngannou.

Jeśli Fury dotrzyma słowa, na pewno nie dojdzie do planowanej walki z innym byłym mistrzem świata - Anthonym Joshuą. Zdaniem wielu, potencjalne starcie Fury'ego z Joshuą byłoby największą w historii zawodowego boksu walką zorganizowaną na Wyspach Brytyjskich.