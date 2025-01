KPR Gminy Kobierzyce - KGHM Zagłębie Lubin to mecz 12. kolejki ORLEN Superligi kobiet. Relacja i wynik na żywo meczu KPR Gminy Kobierzyce - KGHM Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl.

Środowe spotkanie pomiędzy KPR Gminy Kobierzyce a KGHM Zagłębiem Lubin to starcie na szczycie ORLEN Superligi kobiet. Obie ekipy świetnie rozpoczęły nowy sezon i zajmują miejsca w czołówce rozgrywek.

W 11. kolejce oba zespoły dopisały do swojego dorobku kolejne trzy punkty. Szczypiornistki z Kobierzyc wygrały z ekipą KPR Ruch Chorzów 27:22, co przedłużyło ich imponującą serię do ośmiu zwycięstw z rzędu. Podopieczne Bożeny Karkut również ograły swoje rywalki z drużyny MKS Piotrcovia 22:20.

Podopieczne trenera Marcina Palicy mają niewyrównane rachunki ze swoimi środowymi rywalkami. Zagłębie wygrało rozgrywki ORLEN Superligi kobiet w tamtym sezonie, wyprzedzając właśnie ekipę KPR Gminy. Ponadto, lubinianki wygrały ostatnie trzy spotkania pomiędzy tymi drużynami.

Relacja live i wynik na żywo meczu KPR Gminy Kobierzyce - KGHM Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

ŁO, Polsat Sport