Andrzej Kraśnicki pożegnany w Poznaniu.

W uroczystościach pogrzebowych udział wziął m.in. przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego - Thomas Bach.

W latach 2010-23 Kraśnicki był prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl), członkiem Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (The European Olympic Committees – EOC), jednym z sześciu reprezentantów Europy w Radzie Wykonawczej Światowego Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (The Association of National Olympic Committees – ANOC), członkiem Rady Fundacji Światowej Agencji Antydopingowej (World Anti-Doping Agency – WADA), a także prezesem Polskiej Fundacji Olimpijskiej.

Przez wiele lat był też prezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce, dyscypliny, którą w młodości uprawiał.

Pod koniec 2024 roku prezydent Andrzej Duda w uznaniu wybitnych zasług na rzecz polskiego ruchu olimpijskiego, za zaangażowanie w promowanie Polski na arenie międzynarodowej oraz wkład w rozwój międzynarodowej współpracy w dziedzinie sportu nadał prezesowi Andrzejowi Kraśnickiemu Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski.

PI, PAP