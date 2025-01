Siatkarska niedziela w Polsacie! Zobacz plan transmisji!

Po dużych emocjach w sobotę, kontynuujemy siatkarskie zmagania w ten weekend. W niedzielę 19 stycznia czekają nas nie mniej ciekawie zapowiadające się konfrontacje. Dojdzie m.in. do klasyków w PlusLidze oraz włoskiej SuperLedze. Zobacz plan transmisji!

W PlusLidze zaczniemy od mocnego uderzenia, bowiem w Bełchatowie dojdzie do starcia gigantów. PGE GiEK Skra podejmie ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Oba zespoły chciałyby nawiązać do lat świetności i dominacji, ale na razie znajdują się w nieco innym położeniu. Dotyczy to zwłaszcza Skry, która poniosła trzy porażki z rzędu i zajmuje ósme miejsce - ostatnie dające prawo gry w play-off.

Bełchatowianie tracą do piątej ZAKSY dziesięć punktów. Kędzierzynianie analogicznie do postawy Skry, wygrali w trzech poprzednich spotkaniach i mają zanadrzu jeden mecz do rozegrania więcej. Drużyna z Opolszczyzny może spać spokojnie w kontekście play-off, ale walczy o jak najwyższą pozycję.

W drugim i zarazem ostatnim niedzielnym meczu PlusLigi zespół Ślepska Malow Suwałki zmierzy się z Bogdanką LUK Lublin. Tutaj faworyt jest wyraźny. Przyjezdni będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę po porażce w Rzeszowie z Asseco Resovią 2:3. Lublinianie zajmują czwarte miejsce i odpierają ataki piątej ZAKSY. Warto podkreślić, że Wilfredo Leon i spółka niedawno wrócili z... Afryki, gdzie rywalizowali ze znajdującą się w hiszpańskiej eksklawie Melillą w ćwierćfinale Pucharu Challenge. Polskiej drużynie udało się wygrać bez straty seta i tym samym jest o krok od awansu do kolejnej rundy.

Suwałczanie wygrali w dwóch poprzednich spotkaniach i cały czas mają realne szanse, aby sprawić nie lada sensację i awansować do fazy play-off PlusLigi. Siatkarze z północnej Polski zajmują dziewiąte miejsce ze stratą zaledwie dwóch punktów do ósmej Skry.

Po zmaganiach na krajowym podwórku zaprezentujemy klasyk SuperLegi z udziałem Cucine Lube Civitanova oraz Sir Safety Perugia. Gospodarze zajmują czwartą pozycję w tabeli, natomiast goście to lider rozgrywek z zaledwie jedną porażką na koncie, którą ponieśli tydzień temu u siebie z Trentino. Oba zespoły rywalizują również na niwie europejskiej. Lube jest na dobrej drodze, aby zameldować się w półfinale Pucharu Challenge, natomiast Perugia z kompletem punktów prowadzi w swojej grupie Ligi Mistrzów.

Plan transmisji niedzielnych meczów siatkarskich:

PGE GiEK Skra Bełchatów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle godz. 14:45 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Ślepsk Malow Suwałki - Bogdanka LUK Lublin godz. 17:30 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Lube Civitanova - Sir Safety Perugia godz. 19:30 (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

