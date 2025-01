Babilon Boxing Show: Stępień - Stanioch. Karta walk

Walki polsko-polskie zawsze generują dodatkowe emocje i porywają kibiców. W tym przypadku mamy dodatkowo do czynienia ze starciem

szczecińsko-szczecińskim (Paweł Stępień reprezentuje klub Jura Boxing Team, Łukasz Stanioch - BKS Skorpion Szczecin). Sporym faworytem jest bardziej doświadczony Stępień, który obecnie znajduje się na 9. miejscu rankingu WBC i w każdej chwili może otrzymać propozycję wielkiej walki zagranicznej. 29-letni Stanioch może jednak przywrócić swoją karierę na właściwe tory, jeśli zdoła zaskoczyć o pięć lat starszego przeciwnika. To wystarczająca motywacja, by przygotować najlepszą formę.

Akcji nie zabraknie także w pojedynku dwóch niepokonanych ciężkich – potężny Maciej Smokowski (4-0, 1 KO) zawsze walczy bardzo efektownie, ale cierpliwy rywal może wykorzystać luki w obronie olbrzyma reprezentującego Emes Underground Boxing. Czy Jacek Gałązka (3-0, 2 KO) będzie w stanie sprawić małą niespodziankę?

Na gali Babilon Boxing Show w Żyrardowie pierwszy test czeka Adriannę Jędrzejczyk (3-0, 1 KO) - laureatkę nagrody dla Najbardziej Perspektywicznej Polskiej Pięściarki 2024 roku w plebiscycie PWR monitorującym rankingi polskich zawodników. Podopieczna Tomasza Różańskiego zmierzy się z mocno bijącą Estheliz Hernandez (7-2, 5 KO).

Karta walk gali Babilon Boxing Show w Żyrardowie:

Walka wieczoru o pas WBC Francophone w wadze półciężkiej (do 79,3 kg):

10 x 3 min - Paweł Stępień (20-1-1, 12 KO) - Łukasz Stanioch (9-2-1, 1 KO)

Walka w wadze ciężkiej (pow. 101,6 kg):

6 x 3 min - Maciej Smokowski (4-0, 1 KO) - Jacek Gałązka (3-0, 2 KO)

Walce kobiet w limicie do 66,5 kg:

6 x 3 min - Adrianna Jędrzejczyk (3-0, 1 KO) - Estheliz „La Negrita” Hernandez (7-2, 5 KO)

Walka w wadze cruiser (do 90,7 kg):

4 x 3 min – Marek Kurtyka (2-0, 1 KO) - Łukasz „Brodacz” Załuska (0-5)

Walka w wadze półciężkiej (do 79,3 kg):

4 x 3 min - Kazik Kunicki (1-0) - Patryk Bartosik (0-1)

Boks olimpijski:

67 kg | 3 x 3 min: Łukasz Kossowski - Wiktor Orynek

80 kg | 3 x 3 min: Michał Orzeł - Piotr Kaczmarek

Transmisja gali w piątek 31 stycznia w Polsacie Sport Fight i Polsat Box Go (od 19.00) oraz w Super Polsacie (20.00).

