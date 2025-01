Kto nowym dyrektorem sportowym Legii Warszawa? On może zastąpić Jacka Zielińskiego

Zegar tyka, a odpowiedzi w tej sprawie brak. Z końcem minionego roku Legia poinformowała, że Zieliński ma zmienić stanowisko i zostać doradcą zarządu klubu ds. sportowych. Co ciekawe, Zieliński wspólnie z Radosławem Mozyrko wciąż pracują nad transferami w tym okienku zimowym - informuje portal goal.pl. Kiedy zobaczmy nowego dyrektora sportowego u 16-krotnego mistrza Polski?

Dokładnej daty w tej sprawie nie ma, lecz padła informacja, kto może zająć miejsce po byłym reprezentancie Polski. Według goal.pl, nowym dyrektorem sportowym "Wojskowych" może zostać Włoch - Cristiano Giaretta, pracujący aktualnie dla cypryjskiego Pafos FC.

Giaretta pracował w przeszłości w Novarze (2011-2013), Udinese (2013-2016), Ascoli (2016-2018), CSKA Sofia (2019-2020), Watford (2020 – 2023), a aktualnie pracuje na Cyprze w tamtejszym Pafos.

Nie jest jeszcze jednak pewne, czy Włoch trafi do Legii, a to wszystko z uwagi na zarobki, które są dosyć konkurencyjne. Okazuje się, że Cypryjczycy oferują lepsze warunki finansowe, co może stanowić wyzwanie dla polskiego klubu.

Szymon Stępień, Polsat Sport