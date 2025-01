Piotr Biesiekirski nie wystartuje w pełnym cyklu MŚ World Supersport

Pierwszy i jedyny Polak w motocyklowych MŚ Moto2, w sezonie 2024 Biesiekirski debiutował w mistrzostwach świata motocykli produkcyjnych klasy World Supersport, za sterami Ducati Panigale V2 regularnie walcząc o miejsca w punktowanej piętnastce.

Mimo solidnego debiutu, jedynemu Polakowi w stawce nie udało się zebrać na czas budżetu niezbędnego do kontynuowania startów i wykorzystania zdobytego w ubiegłym roku doświadczenia.

23-latek planuje jednak ubieganie się o tzw. „dzikie karty” na starty w wybranych rundach mistrzostw świata w sezonie 2025 i powrót do rywalizacji w pełnym cyklu w 2026 roku.

- Ubiegłoroczny debiut w mistrzostwach świata World Supersport był wyjątkowym doświadczeniem, które bardzo dużo mnie nauczyło – mówi Piotr Biesiekirski. – Razem z zespołem byliśmy w stanie walczyć o punkty i pukać do pierwszej dziesiątki podczas wyścigów, które dzięki relacjom telewizyjnym oglądało ponad 140 milionów widzów na całym świecie. Byliśmy także w stanie pokazać, że stać nas na kolejny krok i walkę o jeszcze wyższe pozycje. Niestety, aby to zrobić i kontynuować starty na równie wysokim poziomie, musieliśmy zgromadzić odpowiednie wsparcie. Nie udało nam się tego zrobić, dlatego na ten moment nie wezmę udziału w pełnym cyklu mistrzostw świata, ale nie poddajemy się. W nadchodzącym sezonie chcę wystartować w przynajmniej kilku wyścigach z tzw. „dzikimi kartami” i jak najlepiej przygotować się do powrotu do stawki na pełen etat w 2026 roku. Jednocześnie chciałbym bardzo podziękować wszystkim polskim kibicom, którzy dopingowali mnie niesamowicie mocno nie tylko w ubiegłym sezonie, ale przez całą moją trudną drogę do mistrzostw świata”.

