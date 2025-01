37:35 w trzecim secie. Siatkarki Radomki awansowały do ćwierćfinału Pucharu CEV!

Mecz rozpoczął się pomyślnie dla radomianek, które już na początku pierwszego seta wypracowały sobie wyraźne prowadzenie. Gospodynie próbowały zniwelować straty, jednak podopieczne Jakuba Głuszaka skutecznie utrzymały przewagę, zdobywając kluczowe punkty w ważnych momentach. W ofensywie znakomicie spisały się Monika Gałkowska, która zdobyła 7 punktów, oraz Kornelia Garita, która dołożyła 4 punkty, imponując skutecznością i regularnością. Ostatecznie Radomka wygrała pierwszą partię 25:19.

ZOBACZ TAKŻE: Zwycięstwo po thrillerze w tie-breaku. PGE Grot Budowlani grają dalej w Lidze Mistrzyń!

Drugi set rozpoczął się wyrównaną walką punkt za punkt, z której górą wyszły siatkarki Radomki, odskakując na czteropunktowe prowadzenie podczas serii zagrywek Kristiine Miilen. W dalszej części gry defensywę radomianek raz po raz przełamywała Breana Runnels, prezentując znakomitą formę. Zespół z Radomia nie stracił jednak kontroli nad meczem, konsekwentnie budując swoją przewagę. Kluczowy moment nastąpił pod koniec seta, kiedy Gałkowska popisała się trudnym, skutecznym atakiem, przypieczętowując zwycięstwo 25:19 w drugiej partii.

Początek kolejnego seta nie napawał optymizmem – Isabella Bergmark i Runnels serwowały bardzo precyzyjnie i agresywnie, a ich koleżanki skutecznie kończyły akcje. Francuski zespół zbudował przewagę aż 7:2.

Radomianki jednak pokazały charakter i determinację, dokonując imponującego powrotu. Podczas serii zagrywek Miilen zniwelowały stratę, doprowadzając do remisu 7:7 i wracając do walki o awans. W kolejnych fragmentach gospodynie zaczęły dominować, ale ich dekoncentracja w kluczowych momentach pozwoliła polskiemu zespołowi odrobić pięciopunktową stratę. Świetna współpraca Gałkowskiej i Garity okazała się kluczowa.

Set zamienił się w pasjonującą grę na przewagi, w której każda z drużyn miała swoje szanse. Kiedy wydawało się, że jedna ze stron przechyli szalę zwycięstwa, przeciwniczki błyskawicznie wyrównywały wynik. Ostatecznie, przy rezultacie 35:36, radomianki wykazały się większym spokojem i skutecznością, wygrywając seta i cały mecz 3:0.

O awansie do kolejnej rundy decydował złoty set, który lepiej rozpoczęła polska drużyna, doprowadzając do wyniku 5:2. Przewaga trzech punktów była przez nie utrzymywana aż do stanu 8:5, wtedy zawodniczki z Francji zmniejszyły różnicę do 7:8. W kluczowym fragmencie seta Polki ponownie zwiększyły swoją przewagę, lecz po raz kolejny przeciwniczki doprowadziły do gry na przewagi, w której lepsze okazały się radomianki, wygrywając 18:16. Bohaterką meczu w szeregach ekipy trenera Głuszaka została Monika Gałkowska, która zdobyła aż 30 punktów.

W kolejnej rundzie MOYA Radomka Radom zmierzy się z Vasas Obudą Budapeszt, zespołem, który uplasował się na drugim miejscu w klasyfikacji drużyn zajmujących trzecie miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzyń.

Vandoeuvre Nancy VB - MOYA Radomka Radom 0:3 (19:25, 19:25, 35:37)

Złoty set: 16:18

Pierwszy mecz: 3:1

Awans: MOYA Radomka Radom

Vandoeuvre: Carolina Camino Fernandez, Valerin Vanessa Carabali De la Cruz, Elaine Alondra Vazquez Rivera, Isabella Bergmark, Breana Runnels, Valeriia Gamanovich, Zoe Betz (libero), Kayley Rose Cassaday, Hilda Gustafsson, Gretell Elena Moreno Borrero, Victoria Foucher, Lucie Dekeukelaire (libero), Kristina Starostenko.

Radomka: Zuzanna Maciejewicz (libero), Kristiine Miilen, Kamila Witkowska, Laura Milos, Aleksandra Stachowicz, Izabela Śliwa (libero), Monika Gałkowska, Martyna Piotrowska, Victoria Mayer, Kornelia Garita, Iga Marszałkowicz, Dagmara Dąbrowska.