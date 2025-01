Były bramkarz Realu poszedł w ślady Szczęsnego. Nieoczekiwany transfer

Navas może poszczycić się imponującym dorobkiem sportowym. W swojej karierze zdobył trzy trofea Ligi Mistrzów, mistrzostwo Hiszpanii oraz dwa tytuły mistrza Francji. Ponadto, w sezonie 2017/18 został również wyróżniony jako najlepszy bramkarz Ligi Mistrzów.

38-letni Kostarykanin po zakończeniu poprzedniego sezonu pożegnał się z Paris Saint-Germain, gdzie spędził pięć lat (w 2023 roku przebywał na wypożyczeniu w Nottingham Forest). Pod koniec swojej przygody w PSG pełnił rolę rezerwowego, ustępując miejsca w bramce Gianluigiemu Donnarummie.

Latem Navas był często łączony z różnymi klubami. Jak sam podkreślał, był otwarty na propozycje, mimo statusu wolnego zawodnika. Media wymieniały go w kontekście transferów m.in. do FC Barcelony, gdzie miał być jednym z głównych kandydatów do zastąpienia kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena (ostatecznie wybór padł na Wojciecha Szczęsnego), oraz do Interu Miami, w którym występują byłe gwiazdy "Blaugrany" pokroju Lionela Messiego, Sergio Busquetsa, Jordiego Alby i Luisa Suareza.

Ostatecznie Navas nie podpisał umowy z żadnym z tych zespołów. Jednak w trakcie obecnego okienka transferowego zainteresowanie nim wyraził sześciokrotny mistrz Argentyny, Newell's Old Boys – klub, w którym swoje pierwsze kroki stawiał ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki - Messi. Kostarykański golkiper związał się z argentyńskim zespołem kontraktem obowiązującym do czerwca 2026 roku.