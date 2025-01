To już pewne. Oto przeciwnicy polskich zespołów w Pucharze CEV

Bielszczanki zostały wyeliminowane w Lidze Mistrzyń, ale zajmując trzecie miejsce w tabeli grupy E, zakwalifikowały się do Pucharu CEV do fazy ćwierćfinałowej. O półfinał zagrają z THY Stambuł, który dwukrotnie w rundzie play off pokonał po 3:0 Asterix Avo Beveren.

Pierwsze spotkanie BKS zagra we własnej hali w dniach 4-6 lutego; rewanż odbędzie się dwa tygodnie później w Turcji.

O półfinał powalczy także Moya Radomka, która zmierzy się z Vasasem Obuda, grupowym rywalem Grot Budowlanych Łódź z fazy grupowej Ligi Mistrzyń. Radomianki rywalizację rozpoczną na Węgrzech. W innych spotkaniach 1/4 finału FC Porto podejmować będzie CS Volei Alba Blaj (Rumunia), a bułgarska Marica Płowdiw spotka się z Igor Gorgonzola Novara.

PAP