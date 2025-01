FC Barcelona - Atalanta Bergamo to spotkanie ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Atalanta Bergamo na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

Hiszpański zespół ma już zagwarantowany bezpośredni awans do 1/8 finału i plasuje się w czołówce tabeli Ligi Mistrzów. Co więcej, "Duma Katalonii" ma w swoich szeregach dwóch najlepszych strzelców tegorocznej edycji Champions League – Roberta Lewandowskiego, który zdobył już 9 bramek, oraz Raphinhę z 8 trafieniami.

ZOBACZ TAKŻE: Iwanow: Lewandowski bezkonkurencyjny. Za rok i za dwa lata może być podobnie

Z kolei włoska drużyna prowadzona przez Gian Piero Gasperiniego wciąż walczy o miejsce w pierwszej "ósemce" rozgrywek. Zdobycie punktów na trudnym terenie w Barcelonie będzie dla nich nie tylko celem, ale wręcz koniecznością, jeśli chcą uniknąć gry w barażach. Obecnie Atalanta zajmuje trzecie miejsce w Serie A, ustępując jedynie Napoli i Interowi Mediolan.

Faza ligowa potrwa do 29 stycznia 2025. Zespoły, które znajdą się po niej na pozycjach 1-8, zakwalifikują się do 1/8 finału, natomiast ekipy z miejsc 9-24 stoczą walkę o awans do tej rundy w barażach. Drużyny, które zakończą tę część zmagań na miejscach 25-36, zostaną wyeliminowane i nie zagrają również w Lidze Europy ani Lidze Konferencji.



Finał tej edycji Champions League zostanie rozegrany 31 maja przyszłego roku w Monachium.

