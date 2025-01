Manchester City - Club Brugge to spotkanie ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo meczu Manchester City - Club Brugge na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

"The Citizens" zawodzą w obecnej edycji Champions League. Zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę zgromadził zaledwie osiem punktów w siedmiu meczach, co przed ostatnią kolejką plasuje ich na 25. pozycji – nie gwarantującej nawet udziału w barażach. Aby myśleć o awansie do najlepszej "24", Manchester City musi wygrać środowe spotkanie i liczyć na korzystne wyniki innych drużyn.

Dodatkową dramaturgię wprowadza sytuacja rywali z Belgii, którzy mają zaledwie trzy punkty więcej od "Obywateli". Zwycięstwo zapewniłoby im bezpośredni awans do 1/16 finału, więc z pewnością podejdą do tego meczu z ogromną determinacją.

Faza ligowa potrwa do 29 stycznia 2025. Zespoły, które znajdą się po niej na pozycjach 1-8, zakwalifikują się do 1/8 finału, natomiast ekipy z miejsc 9-24 stoczą walkę o awans do tej rundy w barażach. Drużyny, które zakończą tę część zmagań na miejscach 25-36, zostaną wyeliminowane i nie zagrają również w Lidze Europy ani Lidze Konferencji.



Finał tej edycji Champions League zostanie rozegrany 31 maja przyszłego roku w Monachium.



ŁO, Polsat Sport