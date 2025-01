Stade Brestois 29 - Real Madryt to spotkanie ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo meczu Stade Brestois 29 - Real Madryt na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

Podopieczni Erica Roya okazali się jedną z największych niespodzianek obecnej edycji Ligi Mistrzów, zdobywając 13 punktów w siedmiu meczach i zachowując realne szanse na bezpośredni awans do 1/8 finału.

Czeka ich jednak trudne zadanie, gdyż w ostatniej kolejce zmierzą się na własnym stadionie z obrońcą tytułu mistrza Hiszpanii – Realem Madryt. "Królewscy" również walczą o miejsce w pierwszej "ósemce" Champions League. Co więcej, zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego będzie musiał radzić sobie bez swojego lidera i najlepszego strzelca w tej edycji rozgrywek (7 bramek) – Viniciusa Juniora, który pauzuje z powodu przekroczenia limitu żółtych kartek.

ZOBACZ TAKŻE: Al-Hilal ogłasza w sprawie Neymara. Zapadła ostateczna decyzja

Faza ligowa potrwa do 29 stycznia 2025. Zespoły, które znajdą się po niej na pozycjach 1-8, zakwalifikują się do 1/8 finału, natomiast ekipy z miejsc 9-24 stoczą walkę o awans do tej rundy w barażach. Drużyny, które zakończą tę część zmagań na miejscach 25-36, zostaną wyeliminowane i nie zagrają również w Lidze Europy ani Lidze Konferencji.



Finał tej edycji Champions League zostanie rozegrany 31 maja przyszłego roku w Monachium.



