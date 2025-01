Rekord PGE Projektu nie wytrzymał długo. Już jest nowy lider

Trefl Gdańsk pobije w weekend rekord należący dotychczas do PGE Projektu Warszawa. Chodzi mianowicie o najwyższą frekwencję na trybunach w bieżącym sezonie PlusLigi.

Do tej pory najwięcej kibiców przyciągnęło starcie 19. kolejki PGE Projekt Warszawa - Jastrzębski Węgiel. Stołeczny Torwar został wyprzedany, a na trybunach zasiadło 5430 osób. Ustanowiony na początku stycznia rekord nie przetrwa jednak długo. Już w niedzielę zostanie poprawiony.

ZOBACZ TAKŻE: Poważna kontuzja polskiego siatkarza. Nie zagra do końca sezonu



Ogromnym zainteresowaniem fanów cieszy się bowiem mecz Trefla Gdańsk z Jastrzębskim Węglem. Jak czytamy na oficjalnej stronie plusliga.pl, sprzedanych zostało już prawie sześć tysięcy wejściówek.



- Zajęcie prawie sześciu tysięcy miejsc w ERGO ARENIE to dowód na to, jak kibice uwielbiają siatkówkę. Jest to także potwierdzenie ich nieustannego wsparcia i chęci wspólnego przeżywania emocji, które dostarcza nasza drużyna - powiedział prezes gdańskiego klubu, Dariusz Gadomski, cytowany przez portal plusliga.pl.



Rekord PlusLigi ma 11 lat, a został ustanowiony w łódzkiej Atlas Arenie, gdzie rywalizację PGE GiEK Skry Bełchatów z Asseco Resovią Rzeszów oglądało 11 tys. fanów siatkówki.