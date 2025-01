Szokująca walka na horyzoncie? Mistrz UFC wyzywa Usyka

Pereira to obecnie jeden z najlepszych zawodników UFC bez podziału na kategorie wagowe. W przeszłości był mistrzem kategorii średniej, a później przeszedł do wagi półciężkiej, w której również zdobył pas. Brazylijczyk notuje obecnie serię 5 wygranych z rzędu, a w amerykańskiej organizacji uległ tylko raz, kiedy to przegrał z Israelem Adesanyą.

Przed dołączeniem do UFC Pereira z sukcesami rywalizował w Glory, czyli najlepszej organizacji kickbokserskiej na świecie. Tam został pierwszym podwójnym mistrzem w historii federacji. Sukcesy w K1 i MMA to ciągle mało dla "Poatana".

Teraz Brazylijczyk wpadł na pomysł zostania pierwszym w historii czempionem w trzech różnych sportach walki. Do K1 i MMA chciałby dołożyć pas zawodowego mistrza świata w boksie.

Pereira gościł w audycji "Jaxxon Podcast", gdzie został zapytany o pojedynek bokserski.

- Nie wiem, ale wszystko jest możliwe. To coś, czego nie mogę zaplanować, jednak bardzo chciałbym do tego doprowadzić. Mam kontrakt z UFC, ale wiemy, że Conor McGregor mógł to zrobić. Jestem mistrzem, więc chciałbym walczyć z mistrzem. Także Oleksandrze Usyku... - powiedział Brazylijczyk.

Czempion kategorii półciężkiej nawiązał do pojedynku McGregora z Floydem Mayweatherem Jr. z 2017 roku. Będący wtedy mistrzem UFC Irlandczyk przegrał z legendą pięściarstwa przez techniczny nokaut w 10. rundzie.

Usyk w 2012 roku zdobył złoto podczas igrzysk w Londynie. Ukrainiec, który jest niepokonany na zawodowstwie, posiada obecnie pasy WBC, WBO i WBA w kategorii ciężkiej.

IM, Polsat Sport