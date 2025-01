Przed nami niezwykle ciekawie zapowiadająca się gala UFC w Arabii Saudyjskiej. W walce wieczoru były mistrz kategorii średniej Israel Adesanya skrzyżuje rękawice z Nassourdinem Imavovem. Gdzie obejrzeć galę UFC? Transmisja w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go.

Adesanya spróbuje wrócić na zwycięskie tory po dwóch porażkach. Najpierw we wrześniu 2023 roku przegrał decyzją sędziów z Seanem Stricklandem. Wówczas stracił tytuł mistrzowski. Pas próbował odzyskał niespełna rok później. Wtedy mistrzem był już Dricus Du Plessis. Starcie dwóch zawodników z Afryki zakończyło się zwycięstwem "Stillknocksa" przez poddanie. Czy Adesanyę stać jeszcze na powrót do rywalizacji o najwyższe cele?

Na to pytanie z pewnością pomoże odpowiedzieć sobotnia walka. Naprzeciwko Nigeryjczyka stanie Imavov. Francuz rosyjskiego pochodzenia pozostaje niepokonany w czterech ostatnich pojedynkach. We wrześniu 2024 roku pokonał na punkty Brendana Allena. "Snajper" jest aktualnie piąty w rankingu dywizji średniej (Adesanya jest drugi). Ewentualna wygrana nad byłym mistrzem znacząco wywinduje notowania zawodnika z Paryża.

Ponadto na gali w Rijadzie czekają nas inne pasjonująco zapowiadające się starcia. W co-main evencie rękawice skrzyżują Shara Magomedov i Michael Page. Obaj zawodnicy mają duże ambicje i chcą zawojować UFC. Zwycięstwo może stanowić przepustkę do wielkich pojedynków. Poza tym do klatki w stolicy Arabii Saudyjskiej wejdą m.in. Sergei Pavlovich i Said Nurmagomedov. Łącznie w karcie głównej znalazło się sześć potyczek.

UFC: Israel Adesanya - Nassourdine Imavov. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja karty głównej gali UFC: Adesanya - Imavov w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go w sobotę 1 lutego. Początek o 18:00.

Karta główna (18:00, Polsat Sport Fight, Polsat Box Go):

185 lb: Israel Adesanya (24-4) - Nassourdine Imavov (15-4)

185 lb: Shara Magomedov (15-0) - Michael Page (22-3)

265 lb: Sergei Pavlovich (18-3) - Jairzinho Rozenstruik (15-5)

135 lb: Said Nurmagomedov (18-3) - Vinicius Oliveira (21-3)

155 lb: Fares Ziam (16-4) - Mike Davis (11-2)

145 lb: Muhammad Naimov (11-3) - Kaan Ofli (11-3-1)

Karta wstępna (15:00):

265 lb: Shamil Gaziev (13-1) - Thomas Petersen (9-2)

155 lb: Terrance McKinney (15-7) - Damir Hadzovic (14-7)

125 lb: Jasmine Jasudavicius (12-3) - Mayra Bueno Silva (10-4-1)

145 lb: Bogdan Grad (14-2) - Lucas Alexander (8-4)

265 lb: Hamdy Abdelwahab (3-0) - Jamal Pogues (11-4)