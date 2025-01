Szybki mecz w Bełchatowie. Coraz trudniejsza sytuacja PSG Stali Nysa.

Spotkanie rozpoczęło się od wysokiego prowadzenia bełchatowian. Świetnie na prawym skrzydle spisywał się Amin Esmaeilnezhad, a Grzegorz Łomacz chętnie wykorzystywał dobrą formę Irańczyka. Po drugiej stronie odpowiadał Michał Gierżot, ale to było zbyt mało, aby zagrozić gospodarzom. Pierwszy set zakończył się wynikiem 25:20.



W drugiej partii zespół z Nysy był najbliżej nawiązania kontaktu z rywalem, ale goście nie potrafili znaleźć rozwiązania na świetnie dysponowane skrzydła bełchatowian. Kolejne punkty dokładali Pavle Perić oraz Miran Kujundzić, a proste błędy eliminowały z gry PSG Stal. W samej końcówce dał znać o sobie Irańczyk, który najpierw skutecznie zaatakował, a następnie popisał się asem serwisowym.

W trzeciej partii Skra zaznaczała swoją przewagę. Nysanie złapali jeszcze kontakt w końcówce doprowadzając do wyniku 20:19 po błędzie Bartłomieja Lemańskiego. Później jednak w serwisie mylili się Gierżot i Remigiusz Kapica, a Skrze nie pozostało nic innego jak dokończyć to spotkanie. Na siatce spotkanie zakończył Kujundzić, a wynik 3:0 nie pozostawiał wątpliwości. To gospodarze byli stawiani w roli faworyta i wykonali swoje zadanie.



PGE GiEK Skra Bełchatów - PSG Stal Nysa 3:0 (25:20, 27:25, 25:22)



MVP: Miran Kujundzić

PGE GiEK Skra Bełchatów: Amin Esmaeilnezhad, Miran Kujundzic, Bartłomiej Lemański, Grzegorz Łomacz, Pavle Peric, Łukasz Wiśniewski - Rafał Buszek (libero) - Wiktor Nowak, Michał Szalacha.

PSG Stal Nysa: Dawid Dulski, Zouheir El Graoui, Michał Gierżot, Dominik Kramczyński, Patryk Szczurek, Nicolas Zerba - Kamil Szymura (libero) - Remigiusz Kapica, Kamil Kosiba.

PI, Polsat Sport