Widowiskowa pogoń i punkty Gładysza w Portimao

Kierowca zespołu MP Motorsport rozpoczął sezon od podium podczas pierwszej rundy na torze Jarama, ale powtórzenie tego sukcesu w Portugalii uniemożliwiły mu nie do końca udane kwalifikacje.

ZOBACZ TAKŻE: Niesamowity Max Verstappen. 60. zwycięstwo w karierze stało się faktem

Ruszając ze środka stawki do trzech wyścigów na torze w Portimao, podopieczny ORLEN Teamu w każdym z nich zyskiwał pozycje, w dwóch pierwszych finiszując odpowiednio na dwunastym i dziesiątym miejscu.

Najwięcej emocji dostarczył jednak trzeci wyścig, podczas którego tarnowianin najpierw widowiskowo zyskał aż osiem pozycji, przebijając się na punktowane, siódme miejsce, a następnie obronił je na finiszu mimo mocnych nacisków rywali.

Trzecia z siedmiu rund hiszpańskiej Formuły 4 odbędzie się w pierwszy weekend lipca na znanym z Formuły 1, francuskim torze Paul Ricard.

- Nie da się ukryć, że liczyłem w ten weekend na dużo więcej, szczególnie po tak udanym początku sezonu, ale mimo trudnych kwalifikacji wycisnęliśmy z wyścigów wszystko, co się dało - mówi Maciej Gładysz. - Choć do pole position zabrakło mi mniej niż pół sekundy, to jednak w tej serii oznacza to czasami start z połowy stawki i bardzo utrudnia rywalizację o czołowe lokaty. We wszystkich trzech wyścigach zyskiwałem jednak pozycje, a w trzecim wywalczyłem punkty po świetnej walce. Bardzo dziękuję całemu zespołowi MP Motorsport, wszystkim naszym partnerom, a także kibicom, którzy dopingowali nas w ten weekend.

Informacja prasowa