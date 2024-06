Solidny występ Marczyka i Gospodarczyka w ORLEN 80. Rajdzie Polski

ORLEN 80. Rajd Polski stanowił 7. rundę sezonu Rajdowych Mistrzostw Świata WRC. Dla Miko Marczyka i Szymona Gospodarczyka był to jednocześnie pierwszy występ w tym cyklu w aktualnym sezonie. Byli zwycięzcy mazurskiego klasyka podkreślali, jak istotne jest to dla nich wydarzenie i jak doceniają szansę pokazania się przed własnymi kibicami w rundzie mistrzostw świata.

ZOBACZ TAKŻE: Urwane koła, przebite opony i udana końcówka. Tak wyglądał Rajd Węgier

Marczyk i Gospodarczyk prezentowali dobre tempo. Jego efektem były dwa wygrane odcinki specjalne w klasie WRC 2. Załoga ORLEN Team ustanowiła nawet rekord wszech czasów wśród samochodów Rally2/ R5 na Arenie Mikołajki. Ostatecznie ta walka przyniosła 10. miejsce w niezwykle mocno obsadzonej klasie WRC 2 oraz 7. w klasie WRC 2 Challenger dla załóg prywatnych.

- ORLEN 80. Rajd Polski oznaczał cztery niezwykle trudne i wymagające dni pełne rywalizacji. Pokonywaliśmy odcinki specjalne w dobrym tempie i unikaliśmy problemów. Kończymy rajd ex-aequo z Teemu Suninenem. To przecież były kierowca fabryczny zespołów WRC i zwycięzca Rajdu Polski w klasie WRC 2. To pokazuje, jak bardzo wyrównana i mocna była stawka w naszym mazurskim klasyku – mówił Miko Marczyk.

- Jesteśmy najwyżej sklasyfikowaną polską załogą w tym rajdzie i to sprawia, że jesteśmy dumni z naszego występu. Byliśmy w stanie wygrywać odcinki w stawce mistrzostw świata, więc to na pewno bardzo dobry znak. Ustanowiliśmy też rekord toru w Mikołajkach dla aut Rally2/ R5. To była dla nas bardzo miła wiadomość. Serdecznie dziękujemy wszystkim kibicom, którzy tak tłumnie dopingowali nam przy trasach ORLEN 80. Rajdu Polski. To było wielkie święto i cieszymy się, że mogliśmy w nim uczestniczyć – podsumował kierowca ORLEN Team.

- Uważam, że zaprezentowaliśmy w tym rajdzie naprawdę dobre tempo. Potrafiliśmy jechać w okolicach 0,3 s/km straty do zwycięzców, a to bardzo dobry wynik i możemy być z niego zadowoleni, bo przecież na Mazurach prezentowali się najlepsi kierowcy na świecie. My skupiamy się już na kolejnych wyzwaniach, gdzie chcemy utrzymywać nasz poziom sportowy i walczyć o jak najwyższe lokaty – zakończył Szymon Gospodarczyk.

Kolejnym występem załogi Marczyk/ Gospodarczyk będzie 14. Rajd Estonii, czyli 4. runda sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy ERC. Impreza odbędzie się w dniach 5-7 lipca, a jej bazą będzie Tartu.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Informacja prasowa