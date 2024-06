Ważny sprawdzian reprezentacji siatkarek! To wielka gratka dla polskich kibiców

Reprezentacja Polski siatkarek kapitalnie prezentuje się w obecnym sezonie. Polscy kibice nie mieli jednak wielu okazji do oglądania na żywo meczów ekipy trenera Stefano Lavariniego w kraju. Po towarzyskich konfrontacjach z Holandią w Bielsku-Białej, Polki w ramach Ligi Narodów rywalizowały w Antalyi, Arlington, Hongkongu, a turniej finałowy odbędzie się w Bangkoku.

Jak się jednak okazało, jeszcze przed igrzyskami będzie szansa na to, by zobaczyć ekipę trenera Lavariniego w Polsce. Podczas uroczystej konferencji prasowej z udziałem prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastiana Świderskiego, oraz Prezydenta Miasta Mielec Radosława Swoła, ogłoszono oficjalnie podpisanie porozumienia dotyczącego organizacji turnieju towarzyskiego reprezentacji Polski siatkarek.

Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej zostanie rozegrany w Mielcu w dniach 16–19 lipca 2024. Reprezentacja Polski zmierzy się z kolejno z Dominikaną (wtorek 16 lipca), Francją (czwartek 18 lipca), Serbią (piątek 19 lipca). Polki swoje mecze rozegrają o godzinie 18.30.

– Chciałbym oficjalnie powiedzieć, że turniej odbędzie się pod naszą egidą i zostanie nazwany Memoriałem Agaty Mróz-Olszewskiej. Od tego roku będziemy się starali, aby móc organizować go cyklicznie, by każdego roku, przed wielkimi imprezami, nasza kadra siatkarek mogła się zmierzyć z innymi wspaniałymi zespołami. W tym roku będą to oczywiście Igrzyska Olimpijskie, więc właśnie ten turniej będzie ostatecznym sprawdzianem formy przed wylotem do Paryża, dlatego już dzisiaj serdecznie zapraszam wszystkich kibiców – powiedział prezes Sebastian Świderski.

Agata Mróz-Olszewska była siatkarką reprezentacji Polski, która dwukrotnie zdobyła złoto mistrzostw Europy (2003, 2005) i rozegrała łącznie 138 meczów w barwach narodowych. Zmarła w 2008 roku w wieku 26 lat po walce z chorobą nowotworową.

Polskie siatkarki powrócą do mieleckiej hali, gdzie w sierpniu ubiegłego roku rozegrały dwa towarzyskie mecze z reprezentacją Turcji (2:3, 3:1). Sprzedaż biletów na Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej rozpocznie się 25 czerwca 2024 roku. Z pewnością będzie to dla fanów siatkówki okazja do uczczenia pamięci wybitnej zawodniczki, ale także wspólnego kibicowania i zobaczenia w jakiej formie jest reprezentacja Polski tuż przed olimpijskim startem.