Zmarł były reprezentant Polski. Miał zaledwie 31 lat

Do tragedii doszło we środę 12 czerwca podczas treningu. Strzelczyk nagle poczuł się źle i stracił przytomność, o czym informuje portal "sportowy-poznan.pl". Byłemu wioślarzowi udzielono pomocy, ale nie udało się go uratować. Doszło do rozległego zawału serca.

Jego nagła śmierć wstrząsnęła środowiskiem sportowym w Wielkopolsce, tym bardziej, że 31-latek nie skarżył się na żadne dolegliwości zdrowotne. Strzelczyk miał za sobą udaną karierę wioślarską, w której zdobył kilka medali mistrzostw Polski, a także reprezentował nasz kraj na arenie międzynarodowej.

Po zakończonej karierze zaczął uprawiać crossfit oraz fitness. Jeszcze na początku czerwca wziął udział w Międzynarodowych Zmaganiach Fitness Hyrox w Gdańsku.