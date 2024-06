Szok! Legenda nie chce oglądać meczów reprezentacji. Mówi o najgorszej drużynie

Copa America 2024 odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. Brazylia trafiła do grupy D razem z Kolumbią, Paragwajem oraz Kostaryką. Poważne granie powinno się jednak zacząć w fazie pucharowej. To jednak nie zachęca Ronaldinho, który otwarcie przyznał, że nie zamierza oglądać spotkań "Canarinhos".

Zobacz także: Mocne słowa legendarnego selekcjonera przed meczem Polska - Holandia

- Mam dość. To smutny moment dla tych, którzy kochają brazylijski futbol. Trudno znaleźć ducha do oglądania meczów. To jedna z najgorszych drużyn w ostatnich latach, nie ma w niej szanowanych liderów, tylko są to w większości przeciętni piłkarze - stwierdził w rozmowie z brazylijskimi mediami.

"Canarinhos" mają za sobą dwa towarzyskie spotkania. Najpierw ograli Meksyk 3:2, a następnie zremisowali z USA 1:1. To jednak nie przekonało legendy reprezentacji Brazylii.

- Nigdy nie widziałem tak złej sytuacji - dodał.

Brazylia rozpocznie zmagania na Copa America od meczu z Kostaryką (25 czerwca).

Polsat Sport