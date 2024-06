Fabian Drzyzga podjął decyzję! To koniec

Trwający obecnie sezon reprezentacyjny jak zawsze jest momentem, w którym kluby ogłaszają nowe transfery, a także żegnają się z niektórymi siatkarzami. Ważną informację na temat zmian w składzie w poniedziałkowe popołudnie przekazała Asseco Resovia Rzeszów. Jak się okazuje, z zespołem z PlusLigi pożegnał się Fabian Drzyzga.

- Fabian przez wiele sezonów spędzonych w Asseco Resovii wniósł znaczący wkład w sukcesy naszej drużyny. Wracając do Asseco Resovii w sezonie 2020/2021, pomógł również odbudować jakość sportową naszego zespołu, po najsłabszym sezonie w historii naszego klubu. W ciągu ostatnich czterech sezonów Fabian pokazał, że będąc w dobrej dyspozycji fizycznej, jest jednym z najlepszych rozgrywających na świecie. Dziękuję mu za lata wspólnej pracy oraz życzę wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w jego karierze zawodowej – powiedział Piotr Maciąg, prezes Asseco Resovii, cytowany na oficjalnej stronie klubu.

Reprezentant Polski w klubie z Rzeszowa spędził w sumie osiem sezonów. Najpierw trafił do Resovii w 2013 roku z ekipy AZS Politechnika Warszawa. Później opuścił klub ze stolicy województwa podkarpackiego, by reprezentować zagraniczne zespoły. Do Rzeszowa wrócił w 2020 roku.

Z Resovią Drzyzga zdobył między innymi mistrzostwo Polski, Superpuchar Polski i Puchar CEV. Podczas swoich występów w Rzeszowie reprezentant Polski był również w stanie sięgnąć po dwa wicemistrzostwa Polski oraz srebrny medal siatkarskiej Ligi Mistrzów.