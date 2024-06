Oddadzą pozostałe mecze na EURO walkowerem? Sensacyjne ultimatum

Na krążących po internecie nagraniach słychać wyraźnie, że w środowym meczu Euro 2024 pomiędzy Albanią i Chorwacją kibice obu drużyn śpiewają wulgarną, antyserbską piosenkę. Bulwersujący, nawołujący do przemocy tekst przyśpiewki wzburzył oficjeli serbskiego związku.

- To, co się stało, jest skandaliczne i zwrócimy się do UEFA o nałożenie sankcji, nawet kosztem niekontynuowania rozgrywek - powiedział sekretarz generalny serbskiej federacji piłkarskiej Jovan Surbatović - Zwrócimy się do UEFA o ukaranie federacji obu krajów. Nie chcemy w tym uczestniczyć, ale jeśli UEFA ich nie ukarze, zastanowimy się, jak postąpić.

Jeśli Serbowie odmówiliby wyjścia na mecz turnieju finałowego Euro, to zostaliby ukarani porażką 0:3 i zapewne bardzo wysoką karą finansową.

- My, Serbowie, jesteśmy dżentelmenami i mamy otwarte serca, więc apeluję do kibiców, aby pozostali dżentelmenami - zakończył Subatović.

W ostatniej kolejce fazy grupowej Serbia spotka się z Danią.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport