Czas na ćwierćfinały Ligi Narodów. W drugim z nich Polska zmierzy się z Brazylią. Kto wygra to starcie? Kiedy mecz Polska - Brazylia? Gdzie obejrzeć? Transmisja spotkania w czwartek 27 czerwca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

To była świetna faza grupowa w wykonaniu Biało-Czerwonych. Wygrali 10 z 12 spotkań, ponosząc przy tym zaledwie dwie porażki. Zajęli drugie miejsce po fazie interkontynentalnej z dorobkiem 29 punktów. Co ciekawe, liderująca Słowenia miała ich o jeden mniej - wygrała za to jedno spotkanie więcej.

Rywalami siatkarzy Nikola Grbicia będzie siódma po pierwszej fazie Brazylia. To właśnie Canarinhos, obok Słowenii, są zespołem, na który Polacy nie potrafili znaleźć sposobu w tych rozgrywkach. Motywacja, by się "odgryźć", będzie zatem jeszcze większa.

Liczby przemawiają jednak zdecydowanie za Polską, Brazylia w tym sezonie przegrywała bowiem aż sześciokrotnie. Co więcej, trzy ostatnie spotkania - z Francją, Kanadą oraz USA - zakończyły się ich porażką. Widać, że zawodnicy prowadzeni przez legendarnego Bernardo Rezende nie są jeszcze w docelowej formie. Ta najprawdopodobniej nadejdzie podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Pozostałe pary ćwierćfinałowe Ligi Narodów stworzą Włochy i Francja, Słowenia i Argentyna oraz Kanada i Japonia. Dwa mecze zostaną rozegrane w czwartek, dwa kolejne - w piątek. Emocji z pewnością nie zabranie.

Turnieju finałowy siatkarskiej Ligi Narodów odbędzie się w dniach 27-30 czerwca w Łodzi.

Transmisja meczu Polska - Brazylia w czwartek 27 czerwca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 19:45. Studio przed starciami ćwierćfinałowymi zaplanowane jest na 15:00.