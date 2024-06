Kolejny Polak zagra w Japonii. "Znakomity zawodnik"

Maciej Muzaj to doświadczony, 30-letni siatkarz, który ma za sobą występy w Polsce, Rosji i we Włoszech. Poprzedni sezon spędził w PSG Stali Nysa, ale już w marcu jasne było, że nie pozostanie w ekipie z województwa opolskiego na kolejny rok. Medialne pogłoski mówiły o potencjalnej przeprowadzce atakującego do ligi japońskiej. Teraz te doniesienia znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Muzaj został bowiem właśnie ogłoszony jako nowy zawodnik Tokio Great Bears. – Jestem bardzo szczęśliwy i zaszczycony możliwością dołączenia do Tokio Great Bears. Od dawna chciałem grać w Japonii, więc jestem bardzo wdzięczny za szansę, jaką dał mi klub. Atmosfera i energia japońskiej siatkarskiej społeczności są wspaniałe i naprawdę nie mogę się doczekać, aby być jej częścią. Wierzę, że razem z tym zespołem możemy dostarczyć naszym fanom wielu pozytywnych emocji – powiedział siatkarz, cytowany w oficjalnym komunikacie.

Muzaj jest kolejnym polskim siatkarzem, który przystał na ofertę z Japonii. W przyszłym sezonie w Kraju Kwitnącej Wiśni występować będzie także Aleksander Śliwka. Poza tym w dalekiej Azji kibice oglądać będą również innych zawodników znanych z klubów PlusLigi. To TJ DeFalco, Alan Souza, Luciano Palonsky czy Alexandre Ferreira, który będzie nowym kolegą z drużyny Muzaja. Podobnie jak Polak, przeniósł się bowiem do Tokio Great Bears.

Pozyskanie Muzaja skomentował trener stołecznej drużyny, Kasper Vuorinen.

- Muzaj to znakomity zawodnik, a jego mocną stroną jest atak. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy go pozyskać do naszego zespołu. Oprócz tego, że jest świetnym siatkarzem, jest także bardzo profesjonalny i bardzo zmotywowany, więc jego obecność pomoże nam nie tylko grać świetną siatkówkę, ale także codziennie podnosić poziom całej drużyny - ocenił szkoleniowiec.

Maciej Muzaj będzie występował z numerem 22 na koszulce.