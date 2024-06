Ukraina odpadła z Euro 2024! Belgia awansowała, ale znowu nie zachwyciła

Zawodnicy Domenico Tedesco mogli wyjść na prowadzenie w siódmej minucie gry. Doskonałą okazję do strzelenia gola miał Romelu Lukaku, ale dobrą interwencją popisał się Anatolij Trubin. Ukraina odpowiedziała strzałem Romana Jaremczuka w 20. minucie gry. Uderzenie zatrzymał Koen Casteels. Do końca pierwszej połowy nie oglądaliśmy zbyt wielu okazji do zdobycia bramki. Oprócz strzału z rzutu wolnego Kevina De Bruyne oraz szybkiej akcji Ukraińców zakończonej niedokładnym podaniem Jaremczuka do Artema Dowbyka, nic spektakularnego się nie wydarzyło. Piłkarze zeszli na przerwę przy stanie 0:0.

ZOBACZ TAKŻE: Euro 2024: Terminarz

Tempo gry na początku drugiej połowy nie zachwycało. Zarówno jedni, jak i drudzy mieli problemy ze stwarzaniem sobie szans do wyjścia na prowadzenie. Trenerzy obu zespołów wprowadzali zmiany, które miały rozruszać poczynania ofensywne. Długo nie przynosiło to jednak efektu. Ciekawie zrobiło się w 73. minucie gry, kiedy to obejrzeliśmy dwie akcje pod obiema bramkami. Najpierw Trubin z trudem obronił strzał Yannicka Ferreiry Carasco, a następnie po drugiej stronie boiska Artem Dowbyk zbyt długo zwlekał z oddaniem strzału po kontrataku.

Podopieczni Serhija Rebrowa zdawali sobie sprawę, że muszą postawić wszystko na jedną kartę i walczyć o zwycięstwo. Na placu gry pojawił się Andrij Jarmolenko. W 83. minucie Rusłan Malinowski uderzył piłkę na bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego. Casteels z trudem wybił futbolówkę z linii bramkowej. Końcówka meczu była bardzo intensywna. Jedni i drudzy mieli swoje szanse na to, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. W doliczonym czasie gry doskonałą szansę zmarnował Heorhij Sudakow. Po indywidualnym rajdzie gracz Szachtara Donieck uderzył zbyt lekko.

Ostatecznie stało się jasne, że rezultat tego spotkania nie ulegnie zmianie. Ten wynik oznacza, że Ukraina za sprawą najgorszego bilansu bramkowego zajęła ostatnie miejsce w grupie. Natomiast Belgia uplasowała się na drugiej lokacie. Wszystkie drużyny w grupie E zdobyły po cztery punkty.

Ukraina - Belgia 0:0

Żółta kartka - Ukraina: Artem Dowbyk. Belgia: Wout Faes.

Sędzia: Anthony Taylor (Anglia). Widzów 54 000.

Ukraina: Antolij Trubin - Ołeksandr Tymczyk, Illa Zabarny, Ołeksandr Swatok (81. Andrij Jarmołenko), Mykoła Matwijenko, Witalij Mykołenko (58. Ołeksandr Zinczenko) - Mykoła Szaparenko (71. Władysław Wanat), Wołodymyr Brażko (71. Taras Stepanenko), Heorhij Sudakow, Bohdan Mychajliczenko - Roman Jaremczuk (71. Rusłan Malinowski), Artem Dowbyk.

Belgia: Koen Casteels - Jan Vertonghen, Wout Faes, Arthur Theate, Timothy Castagne - Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Youri Tielemans (62. Orel Mangala) - Jeremy Doku (77. Johan Bakayoko), Romelu Lukaku (90. Lois Openda), Leandro Trossard (62. Yannick Carrasco).