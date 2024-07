W 1/4 finału Euro 2024 dojdzie do prawdziwego hitu. Reprezentacja Portugalii zmierzy się z kadrą Francji. Kto wkroczy do walki o medale? Relacja live i wynik na żywo meczu Portugalia - Francja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

Portugalczycy wygrali grupę F z dorobkiem sześciu punktów. Jednak w ostatnim meczu grupowym ulegli reprezentacji Gruzji 0:2. W 1/16 finału Euro 2024 w meczu Portugalia – Słowenia potrzebowaliśmy serii rzutów karnych do wyłonienia zwycięzcy, gdyż po regulaminowym czasie gry i dogrywce mieliśmy wynik 0:0. Warto wspomnieć, że Cristiano Ronaldo nie wykorzystał rzutu karnego w 105. minucie, wtedy zatrzymał go Jan Oblak. W serii rzutów karnych wyśmienity występ zaliczył bramkarz Portugalczyków Diogo Costa, broniąc trzy rzuty karne z rzędu. Cristiano Ronaldo tym razem wykorzystał swoją jedenastkę. Do tego bramki dołożyli Bruno Fernandes oraz Bernardo Silva, który wykorzystując decydujący rzut karny przypieczętował awans Portugalczyków do ćwierćfinału Euro 2024.

Francuzi zajęli drugie miejsce w grupie D, zdobywając pięć punktów. W pierwszym meczu pokonali Austriaków 1:0 po samobójczym trafieniu Maximiliana Wobera. W drugim spotkaniu zremisowali z Holendrami 0:0. W trzeciej potyczce grali z reprezentacją Polski pomimo tego, że prowadzili 1:0 po golu Kyliana Mbappe z rzutu karnego, to nie udało im się utrzymać prowadzenia, gdyż w 79. minucie również po rzucie karnym Robert Lewandowski pokonał Mike'a Maignana.

W 1/16 finału Euro 2024 "Trójkolorowi" pokonali Belgów 1:0, strzelając decydującego gola dopiero w 85. minucie, gdy po uderzeniu Randala Kolo Muaniego piłka trafiła w Jana Vertonghena i wpadła do bramki.

Relacja live i wynik na żywo spotkania Portugalia – Francja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

Stanisław Rochalski