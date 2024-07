Transfer nie jest dużym zaskoczeniem dla kibiców śledzących losy Zielińskiego. Kilka dni temu na stronie Serie A pojawiła się informacja o tym, że kontrakt Polaka został potwierdzony i że przeniósł się on do nowego klubu na zasadzie wolnego transferu. Dodatkowo już w lutym dziennikarz Pasquale Guarro poinformował, że Zieliński przeszedł testy medyczne przed przenosinami do Interu.

"Klasa, osobowość i duże doświadczenie we włoskiej Serie A. Piotr Zieliński, pierwszy polski zawodnik w historii Interu, jest gotowy wnieść wszystkie swoje cechy do drużyny Nerrazurrich" - napisano w oficjalnym komunikacie klubu.



Zieliński w Napoli grał od 2016 roku, kiedy trafił do tego klubu z Udinese. W barwach ekipy ze stolicy Kampanii łącznie rozegrał ponad 350 meczów. W sezonie 2022/2023 wraz z kolegami sięgnął po triumf w rozgrywkach Serie A.