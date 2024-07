Polsat i Polsat Sport 1 pokażą czwartkowy mecz Wisła Kraków – KF Llapi w eliminacjach Ligi Europy UEFA

W czwartek Wisła Kraków, jako pierwsza z polskich drużyn, rozpocznie walkę o awans do europejskich pucharów. Zdobywca Pucharu Polski w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy UEFA zmierzy się z wicemistrzem Kosowa – KF Llapi Podujevo. Mecz pokażą Polsat Sport oraz Polsat główny, a transmisję można śledzić także w streamingu internetowym Polsat Box Go.

Telewizja Polsat zakupiła prawa do pokazywania domowych meczów wszystkich czterech polskich klubów, które tego lata walczą o prawo reprezentowania naszego kraju w Europie. Równolegle nadawca negocjuje z rywalami Wisły, Jagiellonii, Śląska oraz Legii, aby polscy kibice mogli oglądać także wyjazdowe mecze naszych klubów.

Wisła Kraków daje polskim klubom sygnał do walki o Europę

Wisła Kraków w czwartek 11 lipca, w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy UEFA, podejmie wicemistrza Kosowa, KF Llapi Podujevo. Przedmeczowe studio na stadionie Białej Gwiazdy rozpocznie się o godzinie 19:00 w Polsacie Sport 1. Gośćmi Tomasza Lacha będą byli znakomici piłkarze Wisły, Marek Motyka i Ryszard Czerwiec oraz były trener tego klubu, Artur Skowronek. Od godziny 20:05 studio pokaże także Polsat główny, a o godzinie 20:20 na obydwu kanałach rozpocznie się mecz, który skomentują Bożydar Iwanow i legenda Białej Gwiazdy, Maciej Żurawski. Reporterem będzie natomiast Michał Białoński. Rywalizację Wisły z KF Llapi śledzić można także w streamingu internetowym Polsat Box Go. Rewanż w Kosowie zaplanowany jest na 18 lipca. W przypadku ewentualnego niepowodzenia w eliminacjach LE, Krakowianie zyskają możliwość walki o udział w Lidze Konferencji UEFA.

Eliminacyjne mecze Jagielloni, Śląska oraz Legii także w Telewizji Polsat

Oprócz Wisły Kraków w tegorocznych eliminacjach europejskich pucharów grają także Śląsk Wrocław, Legia Warszawa (Liga Konferencji UEFA) oraz Jagiellonia Białystok (Liga Mistrzów UEFA). Droga Białostoczan do Europy rozpoczyna od drugiej rundy eliminacji, w której zmierzą się ze zwycięzcą konfrontacji FK Panevezys (Mistrz Litwy) oraz HJK Helsinki (Mistrz Finlandii). Pierwszy mecz Jagiellonii będzie spotkaniem wyjazdowym i odbędzie się 23 lub 24 lipca. Rewanż w Białymstoku zaplanowany jest natomiast na 31 lipca. W przypadku ewentualnej przegranej walki o Champions League, Mistrz Polski otrzyma szansę zakwalifikowania się do Ligi Europy UEFA. A gdyby piłkarscy bogowie uwzięli się na klub z Białegostoku i zesłali na niego kolejną porażkę, to wówczas Żółto-Czerwoni będą mogli powalczyć o awans do Ligi Konferencji UEFA. Istnieje zatem scenariusz, w którym aż cztery polskie kluby będą grały w Lidze Konferencji UEFA, którą – podobnie jak Ligę Europy UEFA - w całości transmitować będą kanały Polsat Sport Premium.

Stałoby się tak, gdyby oprócz wspomnianych Jagiellonii oraz Wisły, przepustkę do LK wywalczyły także Śląsk i Legia. Srebrny i Brązowy Medalista Ekstraklasy zaczynają eliminacje 25 lipca w drugiej rundzie, a rewanże rozegrają 1 sierpnia. Legia na początek zagra u siebie z walijskim Caernarfon Town lub Crusaders FC z Irlandii Północnej. Z kolei Śląsk batalię o Europę rozpocznie na wyjeździe od potyczki z łotewskim Riga FC. Domowe mecze wszystkich tych klubów, podobnie jak Wisły Kraków, pokażą kanały Telewizji Polsat. Szczegóły dotyczące transmisji zostaną podane po tym, jak UEFA opublikuje rywali oraz daty i godziny spotkań. O eliminacjach europejskich pucharów szeroko informuje portal Polsatsport.pl, na którym dostępne będą także pomeczowe skróty, wywiady i analizy.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl.

