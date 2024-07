Hajto zaskoczył. Porównał trenera Hiszpanów do... byłego selekcjonera reprezentacji Polski

Hiszpanie we wtorek pokonali Francuzów w półfinale czempionatu Starego Kontynentu. Zawodnicy z Półwyspu Iberyjskiego podczas rywalizacji z "Trójkolorowymi" zachwycili stylem gry. Na temat występu reprezentacji Hiszpanii wypowiedział się Tomasz Hajto w programie "Cafe Euro Cast".

ZOBACZ TAKŻE: Hiszpania w finale Euro 2024!

- To nie jest łatwe tak zdominować Francję - nawet tę słabą, bo tak ją trzeba teraz określić. Hiszpanie z minuty na minutę przyspieszali tempo - biegania i doskoku do pressingu - powiedział były reprezentant Polski.

Ekspert pochwalił również selekcjonera hiszpańskiej kadry. Luis de la Fuente, zdaniem Hajto, jest jednym z głównych elementów składających się na sukces "La Furia Roja". Były reprezentant Polski zaskakująco porównał trenera Hiszpanów do... Jerzego Engela.

- Wykonał tytaniczną pracę - zjednoczył i zjednał tych chłopaków. On nie robi tej presji, nie macha dużo, nie krzyczy. Jego przekazy są proste. On przypomina mi trenera Jerzego Engela z najlepszych czasów. Coś takiego z ostatnich selekcjonerów miał Engel, może jeszcze Adam Nawałka. On daje pewność siebie i spokój. To nie jest chaotyczny trener. Każdego szanuje. Zarządza grupą ludzi, którzy nie są zadowoleni, bo masz też zawodników, których trzeba posadzić na ławkę - stwierdził ekspert.